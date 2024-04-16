توخيل: نملك الأفضلية على أرسنال.. ونحتاج لتقديم كل شيء مرة أخرى

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

توماس توخيل

يثق توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ في قدرة فريقه على تخطي عقبة أرسنال.

ويحل أرسنال ضيفا على بايرن غدا الأربعاء في إياب ربع النهائي بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 2-2 في لندن الأسبوع الماضي.

وقال توخيل في تصريحات للصحفيين: "نحتاج إلى تقديم أداء قوي أمام أرسنال. نحن مستعدون لتقديم كل ما لدينا. نملك الأفضلية بالنظر إلى خبرتنا في هذه المسابقة".

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وأضاف "سنحتاج إلى اللعب بشغف وانضباط مثلما فعلا في مباراة الذهاب. سنواجه خصما قويا ويقدم كرة قدم ممتعة".

وشدد "قدمنا أداء جيدا في مباراة الذهاب، لكننا وصلنا إلى منتصف الطريق فقط، ونحتاج لتقديم كل شيء مرة أخرى".

ونجح بوكايو ساكا في افتتاح التسجيل بالدقيقة 12 بعد تسديدة رائعة من الجانب الأيمن لفريق أرسنال لتسكن شباك مانويل نوير.

وتعادل بايرن ميونيخ عن طريق سيرجي جنابري في الدقيقة 18 بعد استغلال تمريرة رائعة من ليون جروتسيكا حولها جنابري داخل شباك ديفيد رايا.

ونجح هاري كين في التقدم لبايرن ميونيخ بعد تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 32 أرضية على يسار ديفيد رايا.

ونجح البديل ليوناردو تروسارد عقب نزوله بعشر دقائق أن يسجل التعادل في الدقيقة 76 بعد تمريرة من جابرييل جيسوس.

ويلتقي الفائز من المواجهة في نصف النهائي مع الفائز من صدام مانشستر سيتي وريال مدريد.

بايرن ميونيخ أرسنال
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