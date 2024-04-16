مودرن فيوتشر يشكو طاقم حكام مواجهة الإسماعيلي

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 19:33

كتب : بسام أبوبكر

الإسماعيلي - مودرن فيوتشر

قدم مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر شكوى رسمية ضدد طاقم حكام مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

وخطف الإسماعيلي نقطة التعادل من مودرن فيوتشر في لقاء مؤجل بالجولة 10 من الدوري المصري أقيم على استاد الإسماعيلية.

وتقدم فيوتشر بهدف أحمد عاطف، وسجل محمد دسوقي هدف التعادل للدراويش.

أخبار متعلقة:
لمواجهة مازيمبي.. محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو مؤتمر بيلينجهام: يجب أن نتحلى بالشجاعة.. وهذا أخطر شيء في مانشستر سيتي دوري المحترفين - بتروجت يحسم الصدارة.. وصراع رباعي ناري قرعة أولمبياد باريس لكرة اليد - بطل العالم ووصيفه.. مصر مع الدنمارك وفرنسا بالمجموعة

وقدم مودرن فيوتشر شكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراته أمام الإسماعيلي في الدوري، وطالب بعدم تكليف الثنائي حمادة القلاوي وعبد العزيز السيد حكم بإدارة أي مباراة للفريق.

وأدار القلاوي مباراة مودرن فيوتشر ضد الإسماعيلي كحكم ساحة، فيما تواجد عبد العزيز السيد كحكم تقنية الفيديو.

وأوضح مودرن فيوتشر في بيان مرسل للصحفيين أن المباراة شهدت أخطاء جسيمة من طاقم التحكيم منها احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للنادي الإسماعيلي بحسب البيان.

ولم يحقق مودرن فيوتشر الفوز خارج أرضه في آخر 6 مباريات لعبها بالدوري المصري هذا الموسم.

وفي آخر 6 مباريات بالدوري تعادل مودرن فيوتشر في 5 وفاز في واحدة ضد المصري الجولة الماضية.

وأصبح في رصيد مودرن فيوتشر 21 نقطة ارتقى بها للمركز العاشر من 15 مباراة، بنفس الرصيد مع الأهلي وطلائع الجيش.

المباراة كان بطلها حكام تقنية الفيديو والذي ظهروا في المباراة 5 مرات بإلغاء هدف واحتساب آخر وعدم احتساب ركلة جزاء واحتساب أخرى وكذلك التراجع عن حالة طرد.

الإسماعيلي مودرن فيوتشر
نرشح لكم
كرة صالات – منتخب مصر يهزم موريتانيا ويواجه أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا خبر في الجول - اشتباه في إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي.. وخطوة حاسمة نور الدين: هذه حقيقة تصريحاتي عن القمة.. وأعطي زملائي 110 من 100 على مستواهم في المباراة خبر في الجول - الموافقة على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ودريمز الغاني خبر في الجول - عدم جاهزية مروان عطية وإمام عاشور لمواجهة مازيمبي والأهلي لمواجهة مازيمبي.. محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو دوري المحترفين - بتروجت يحسم الصدارة.. وصراع رباعي ناري التعادل يحسم 3 مواجهات.. اشتعال الصراع بين 4 فرق لخطف البطاقة الثانية للممتاز
أخر الأخبار
كرة صالات – منتخب مصر يهزم موريتانيا ويواجه أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا 9 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اشتباه في إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي.. وخطوة حاسمة 20 دقيقة | الكرة المصرية
نور الدين: هذه حقيقة تصريحاتي عن القمة.. وأعطي زملائي 110 من 100 على مستواهم في المباراة 26 دقيقة | الدوري المصري
رقم غائب وحفلة أهداف.. دورتموند يطيح بـ أتليتكو مدريد ويصطدم بسان جيرمان في نصف النهائي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة لن يشارك.. أتليتكو مدريد يضمن التأهل لـ كأس العالم للأندية 2025 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
متعة تمنينا ألا تنتهي.. باريس يثأر من "الريمونتادا" برباعية تقصي برشلونة من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أرتيتا: معظم لاعبي أرسنال لم يجربوا ليالي مثل ليلة الغد.. ونريد صناعة قصة مختلفة ساعة | دوري أبطال أوروبا
يد - للمرة الثالثة على التوالي.. الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بـ السوبر الإفريقي 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة