مودرن فيوتشر يشكو طاقم حكام مواجهة الإسماعيلي

قدم مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر شكوى رسمية ضدد طاقم حكام مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

وخطف الإسماعيلي نقطة التعادل من مودرن فيوتشر في لقاء مؤجل بالجولة 10 من الدوري المصري أقيم على استاد الإسماعيلية.

وتقدم فيوتشر بهدف أحمد عاطف، وسجل محمد دسوقي هدف التعادل للدراويش.

وقدم مودرن فيوتشر شكوى رسمية ضد طاقم تحكيم مباراته أمام الإسماعيلي في الدوري، وطالب بعدم تكليف الثنائي حمادة القلاوي وعبد العزيز السيد حكم بإدارة أي مباراة للفريق.

وأدار القلاوي مباراة مودرن فيوتشر ضد الإسماعيلي كحكم ساحة، فيما تواجد عبد العزيز السيد كحكم تقنية الفيديو.

وأوضح مودرن فيوتشر في بيان مرسل للصحفيين أن المباراة شهدت أخطاء جسيمة من طاقم التحكيم منها احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للنادي الإسماعيلي بحسب البيان.

ولم يحقق مودرن فيوتشر الفوز خارج أرضه في آخر 6 مباريات لعبها بالدوري المصري هذا الموسم.

وفي آخر 6 مباريات بالدوري تعادل مودرن فيوتشر في 5 وفاز في واحدة ضد المصري الجولة الماضية.

وأصبح في رصيد مودرن فيوتشر 21 نقطة ارتقى بها للمركز العاشر من 15 مباراة، بنفس الرصيد مع الأهلي وطلائع الجيش.

المباراة كان بطلها حكام تقنية الفيديو والذي ظهروا في المباراة 5 مرات بإلغاء هدف واحتساب آخر وعدم احتساب ركلة جزاء واحتساب أخرى وكذلك التراجع عن حالة طرد.