انتهت السوبر الإفريقي لليد - الأهلي (23)-(21) الزمالك.. نهاية مثيرة للمباراة
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 19:24
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي 23-21.
ق29. أقل من دقيقة على النهايى وتقدم أحمر.. النتيجة الحالية 22-21.
ق26. النتيجة الحالية 21-20 للأهلي.
ق25. النتيجة الحالية 20-20.
ق24. النتيجة الحالية 20-19 للأهلي.
ق22. النتيجة الحالية 19-18 للأهلي.
ق19. التعادل من جديد والنتيجة الحالية 17-17.
ق18. فارق هدفين للأهلي والنتيجة الحالية 17-15.
ق13. طرد أحمد الأحمر بعد تسديد رمية جزائية في وجه حميد.
النتيجة الحالية 15-14 للأهلي.
النتيجة الحالية 13-13.
ق5. النتيجة الحالية 12-11 للزمالك.
ق1. الزمالك يتقدم مع بداية الشوط الثاني 11-10.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 10-10.
ق28. النتيجة الحالية 10-9 للزمالك.
ق28. النتيجة الحالية التعادل 9-9.
ق25. الأبيض يتقدم والنتيجة الحالية 9-8.
ق23. النتيجة الحالية 8-7 للزمالك.
ق22. النتيجة الحالية 7-7.
ق21. الأبيض يتقدم من جديد والنتيجة الحالية 7-6 للزمالك.
ق19. النتيجة الحالية التعادل 6-6.
ق18. النتيجة الحالية 6-5 للزمالك.
ق14. الزمالك يتقدم لأول مرة والنتيجة الحالية 5-4.
ق13. التعادل يشعل المباراة والنتيجة الحالية 4-4.
ق11. الفارق يتقلص والنتيجة الحالية 4-3 للأهلي.
ق10. النتيجة الحالية 4-2 للأهلي.
ق9. النتيجة الحالية 4-2 للأهلي.
ق7. النتيجة الحالية 4-1 للاهلي.
ق5. النتيجة الحالية 3-1 للأهلي.
ق2. النتيجة الحالية 2-0 للأهلي.
ق1. الأهلي يتقدم النتيجة الحالية. 1-0.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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