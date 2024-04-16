انتهت السوبر الإفريقي لليد - الأهلي (23)-(21) الزمالك.. نهاية مثيرة للمباراة

يد - للمرة الثالثة على التوالي.. الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بـ السوبر الإفريقي

قرعة أولمبياد باريس لكرة اليد - بطل العالم ووصيفه.. مصر مع الدنمارك وفرنسا بالمجموعة

كرة يد - كل ما تريد معرفته عن قرعة أولمبياد باريس.. وطريقة المشاهدة