انتهت السوبر الإفريقي لليد - الأهلي (23)-(21) الزمالك.. نهاية مثيرة للمباراة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 19:24

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي 23-21.

ق29. أقل من دقيقة على النهايى وتقدم أحمر.. النتيجة الحالية 22-21.

ق26. النتيجة الحالية 21-20 للأهلي.

ق25. النتيجة الحالية 20-20.

ق24. النتيجة الحالية 20-19 للأهلي.

ق22. النتيجة الحالية 19-18 للأهلي.

ق19. التعادل من جديد والنتيجة الحالية 17-17.

ق18. فارق هدفين للأهلي والنتيجة الحالية 17-15.

ق13. طرد أحمد الأحمر بعد تسديد رمية جزائية في وجه حميد.

النتيجة الحالية 15-14 للأهلي.

النتيجة الحالية 13-13.

ق5. النتيجة الحالية 12-11 للزمالك.

ق1. الزمالك يتقدم مع بداية الشوط الثاني 11-10.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 10-10.

ق28. النتيجة الحالية 10-9 للزمالك.

ق28. النتيجة الحالية التعادل 9-9.

ق25. الأبيض يتقدم والنتيجة الحالية 9-8.

ق23. النتيجة الحالية 8-7 للزمالك.

ق22. النتيجة الحالية 7-7.

ق21. الأبيض يتقدم من جديد والنتيجة الحالية 7-6 للزمالك.

ق19. النتيجة الحالية التعادل 6-6.

ق18. النتيجة الحالية 6-5 للزمالك.

ق14. الزمالك يتقدم لأول مرة والنتيجة الحالية 5-4.

ق13. التعادل يشعل المباراة والنتيجة الحالية 4-4.

ق11. الفارق يتقلص والنتيجة الحالية 4-3 للأهلي.

ق10. النتيجة الحالية 4-2 للأهلي.

ق9. النتيجة الحالية 4-2 للأهلي.

ق7. النتيجة الحالية 4-1 للاهلي.

ق5. النتيجة الحالية 3-1 للأهلي.

ق2. النتيجة الحالية 2-0 للأهلي.

ق1. الأهلي يتقدم النتيجة الحالية. 1-0.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

لمشاهدة المباراة مباشرة

الأهلي الزمالك كرة يد
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