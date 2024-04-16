مؤتمر بيلينجهام: يجب أن نتحلى بالشجاعة.. وهذا أخطر شيء في مانشستر سيتي

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 19:20

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - بيلينجهام - ريال مدريد

شدد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد على أنه لم يفكر مرتين بعد حديث الإدارة لضمه من دورتموند.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد.

وقال بيلينجهام خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أشعر بالقليل من التوتر بسبب مباراة الغد ولكنني متحمس لخوضها، هذه المباريات صنعت لريال مدريد".

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وواصل "لا أعرف من المرشح للفوز غدا ولكن أعرف إننا ريال مدريد".

وتابع "لقد بدأت الموسم بشكل جيد جدا حتى شهر يناير الذي أبطأ سرعتي قليلا بسبب الإصابة، لقد لعبت عدة مباريات وأنا لا أشعر بالراحة وعندما عدت سجلت ضد فالنسيا ولكن تعرض للإيقاف وربما هذا أثر على نسقي الرياضي لأنني كنت دائما ما ألعب قبلها ولكن توقفت في الأشهر الأخيرة ولكن أنا أيضا تغير دوري في الملعب قليلا ولكن سأعمل لأعود في أفضل نسخة من نفسي".

وأكمل "أن ممتن جدا وفخور لأنني أحمل هذا الشعار والذي لن أتعب منه أبدا، لقد كنت ألعب مع دورتموند لأربع سنوات وهو شيء غير طبيعي بالنسبة لفتى إنجليزي ولكنني حصلت على خبرات جعلتني قويا".

وشدد "أتمنى أن نحقق الفوز غدا وهذا هو الأهم وأي شيء آخر يعد ثانويا، إذا لمعت في المباراة سيكون الأمر رائع وأفكر أيضا أن يكون تأثيري كبيرا وأن أساعد الفريق في الهجوم والدفاع، المباراة ستكون صعبة ولكننا فريق رائع ومستعدون ويجب أن نظهر ذلك".

وعن مباراة الموسم الماضي بين الفريقين قال: "لقد تحدثت مع اللاعبين الذين شاركوا فيها وأخبروني كم كانت صعبة ولكن أنا أيضا تعرضت لهزائم كبيرة خلال مسيرتي لذلك أتفهم ذلك الغضب ولكن يجب أن يهدأ ذلك الشعور ونفهم إنها مباراة جديدة ولن نبدأ المباراة متأخرين بأربعة أهداف ويجب أن نتحلى بالشجاعة".

وأردف "أخطر شيء في مانشستر سيتي هو أنهم غير متوقعين يمكنك أن تراقب لاعب ولكن هناك 10 آخرين يسببون المشاكل، من غير المنطقي أن تفكر بفردية ولكن يجب أن تعمل كفريق".

وأضاف "أعتقد أن كارلو أنشيلوتي هو المدرب الذي أخرج أفضل ما لدي وجعلني أؤمن إنني أفضل وملأني بالثقة، هو شخص جيد يجعلك تشعر بالراحة".

وعن إمكانية الانضمام لمانشستر سيتي في المستقبل قال: "تحدثت إلى أكثر من فريق عندما كنت في دورتموند بمساعدة عائلتي ولكن بمجرد أن تحدث ريال مدريد معي لم يكن علي التفكير مرتين".

وأتم "علاقتي مع فينيسيوس جونيور جيدة جدا وعندما نكون في أفضل أحوالنا كل شيء يكون أسهل وأتمنى أن نستمر كذلك وأن تكون هذه واحدة من عدة سنوات مقبلة".

مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد جود بيلينجهام
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