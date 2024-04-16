لمواجهة مازيمبي.. محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 18:39
كتب : أحمد الخولي
قرر مجلس إدارة الأهلي إسناد رئاسة بعثة الفريق الأحمر في الكونغو لمواجهة مازيمبي إلى محمد شوقي عضو مجلس الإدارة.
ويسافر الأهلي إلى الكونغو غدا الأربعاء من أجل مواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويلعب الأهلي ضد مازيمبي في ذهاب نصف النهائي، يوم السبت المقبل في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
وكان الأهلي خسر أمام الزمالك أمس الإثنين، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري بهدفين لهدف.
وتقام مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي يوم السبت بعد المقبل الموافق 27 أبريل في استاد القاهرة.
وتأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد تخطي سيمبا التنزاني في ربع النهائي بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.
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