دوري المحترفين - بتروجت يحسم الصدارة.. وصراع رباعي ناري

حسم بتروجت صدارة ترتيب الموسم الحالي من دوري المحترفين عقب ختام منافسات الجولة 25 من المسابقة.

وتأهل بتروجيت رسميا إلى الدوري الممتاز، بعد ضمان صدارة مجموعة الصعود من دوري المحترفين، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

بعد ضمان بتروجت التواجد في صدارة ترتيب دوري المحترفين يشتعل الصراع على حسم المركزين (الثاني) المؤهل مباشرة للدوري الممتاز و(الثالث) سيعلب محلق من أجل التأهل.

وضمن بتروجت الصدارة برصيد 57 نقطة بفارق 12 نقطة قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

فيما يأتي غزل المحلة في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ولافيينا في المركز الثالث برصيد 44 نقطة متساويا مع حرس الحدود ووادي دجلة.

وجاء السكة الحديد في المركز السادس برصيد 38 نقطة وتبدو فرصه أقل من الرباعي (غزل المحلة - لافيينا - حرس الحدود - وادي دجلة).

وجاء ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة 25 كالتالي:

وعاد الفريق البترولي للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم، إذ هبط الفريق موسم 2018-19، بعد 12 موسم قضاهم في الدوري الممتاز.

وحقق بتروجيت الفوز على حساب راية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الختامية بدوري المحترفين بالقسم الثاني.

وفي إطار الجولة ذاتها، استمرت لعبة الكراسي الموسيقية بين الأربعة فرق المتنافسة على حجز المقعد الثاني المؤهل مباشرة إلى الدوري الممتاز.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع الثلاثي المتأهل من متصدري مجموعات القسم الثاني ب.

إذ يضمن متصدري مجموعات القسم الثاني ب تواجدهم في دوري المحترفين، ويخوض أول كل مجموعة لقاء فاصل للصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

ويلعب أول المجموعة الأولى أمام أول المجموعة الثانية ثم أول المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة وأخيرا متصدر الخامسة أمام نظيره متصدر السادسة.

ويصعد ثلاثة فرق مع ثالث دوري المحترفين لإقامة دورة رباعية يتأهل بطلها إلى الدوري الممتاز.

ويتنافس على المركز الثاني 4 فرق وهم: لافيينا، وغزل المحلة، وحرس الحدود، ووادي دجلة.