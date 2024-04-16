قرعة أولمبياد باريس لكرة اليد - بطل العالم ووصيفه.. مصر مع الدنمارك وفرنسا بالمجموعة

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 18:17

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة يد

أقيمت اليوم قرعة منافسات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024.

وأوقعت القرعة منتخب مصر للرجال في المجموعة الثانية بجانب كل من الدنمارك والنرويج والأرجنتين والمجر.

منتخب فرنسا صاحب الأرض وهو الحاصل على الميدالية الذهبية من النسخة الماضية للأولمبياد وبطل يورو 2024 ووصيفه منتخب الدنمارك في البطولتين،

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بينما منتخب الدنمارك هو بطل العالم ووصيفه فرنسا في النسخة الماضية.

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى: إسبانيا - كرواتيا - ألمانيا - السويد - اليابان - سلوفينيا.

المجموعة الثانية: الدنمارك - مصر - الأرجنتين - المجر - النرويج - فرنسا.

جيلوم جيل مدرب منتخب فرنسا اختار تواجد فريقه بالمجموعة الثانية كما هو الحق للفريق المنظم للبطولة ووالذي يختار مجموعته عقب نهاية القرعة.

ويشارك في أولمبياد باريس لمنافسات كرة اليد 12 منتخبا يتم تقسيمهم على مجموعتين.

وتقام أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 25 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الخامس في القرعة باعتباره بطلا لقارة إفريقيا.

على الجانب الآخر جاءت قرعة السيدات كالتالي:

المجموعة الأولى: النرويج - ألمانيا – سلوفينيا – السويد – الدنمارك - كوريا الجنوبية.

المجموعة الثانية: المجر – هولندا – إسبانيا – فرنسا – البرازيل - أنجولا

منتخب مصر كرة يد أولمبياد باريس 2024
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