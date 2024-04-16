التعادل يحسم 3 مواجهات.. اشتعال الصراع بين 4 فرق لخطف البطاقة الثانية للممتاز

انتهت مواجهة الجولة السادسة من مجموعة الصعود بدوري المحترفين، للتأهل إلى الدوري الممتاز، والتي شهدت ضمان بتروجيت أول بطاقة عبور إلى الدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم.

ويتنافس على المركز الثاني 4 فرق وهم: غزل المحلة، وحرس الحدود، ووادي دجلة، ولافيينا، حيث استمرت لعبة الكراسي الموسيقية بين الأربعة فرق المتنافسة على حجز المقعد الثاني المؤهل مباشرة إلى الدوري الممتاز.

تعادل غزل المحلة الذي يقوده أحمد عيد عبدالملك، أمام حرس الحدود الذي يقوده محمد مكي، بهدف لكل فريق.

تقدم للحدود محمود أبو جودة في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل محمد جابر للمحلة في الدقيقة 23 من ضربة جزاء.

كما سقط وادي دجلة في فخ التعادل الإيجابي أمام طنطا بهدف لكل فريق.

ولم ينجح لافيينا في الحفاظ على تقدمه أمام السكة الحديد، ليسقط في فخ التعادل بهدفين لكل فريق.

وبات الترتيب الحالي للدوري كالتالي:

1- بتروجت 57 نقطة

2- غزل المحلة 45 نقطة

3- حرس الحدود 45 نقطة

4- وادي دجلة 44 نقطة

5- لافيينا 44 نقطة

ويتأهل صاحب المركز الثاني، مباشرة إلى الدوري الممتاز، بصحبة بتروجيت الذي ضمن الصدارة، بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع الثلاثي المتأهل من متصدري مجموعات القسم الثاني ب.

ويضمن متصدري مجموعات القسم الثاني ب تواجدهم في دوري المحترفين، ويخوض أول كل مجموعة لقاء فاصل للصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

ويلعب أول المجموعة الأولى أمام أول المجموعة الثانية ثم أول المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة وأخيرا متصدر الخامسة أمام نظيره متصدر السادسة.

ويصعد ثلاثة فرق مع ثالث دوري المحترفين لإقامة دورة رباعية يتأهل بطلها إلى الدوري الممتاز.