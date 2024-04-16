بتروجت أول العائدين للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم

تأهل بتروجت رسميا إلى الدوري الممتاز، بعد ضمان صدارة مجموعة الصعود من دوري المحترفين، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وعاد الفريق البترولي للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم، إذ هبط الفريق موسم 2018-19، بعد 12 موسم قضاهم في الدوري الممتاز.

وحقق بتروجت الفوز على حساب راية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الختامية بدوري المحترفين بالقسم الثاني.

أحرز هدفي بتروجت حمدي حمدان في الدقيقة السابعة من بداية المباراة، قبل أن يضيف سامح إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أضاف بتروجت الهدف الثالث ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية وتبدأ احتفالات الفريق البترولي بالعودة للممتاز.

ويقود بتروجت سيد عيد مديرًا فنيا والذي نجح في قيادة فريق للدوري الممتاز للمرة الرابعة.

ونجح سيد عيد في قيادة فريق النصر مرتين للدوري الممتاز، وكذلك نجح في قيادة فريق الداخلية للممتاز، قبل تكرار الإنجاز للمرة الرابعة مع فريق بتروجيت.

وسيكون الموسم المقبل، هو الموسم رقم 13 في الدوري الممتاز في تاريخ بتروجت والذي تأهل رسميا للممتاز لأول مرة موسم 2006 - 2007، وبقي لمدة 12 عاما في الدوري الممتاز قبل الهبوط موسم 2018 - 2019.

ونجح بتروجت في الحصول على المركز السابع في أول ظهور له بالتاريخ في الدوري الممتاز.

ويعد أفضل إنجاز في تاريخ بتروجت موسم 2008 - 2009 حين حقق المركز الثالث خلف الأهلي والإسماعيلي الذين خاضا مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

كما تأهل بتروجت للدورة الرباعية الفاصلة لتحديد بطل الدوري موسم 2013 - 2014، وحل رابعا خلف الأهلي وسموحة والزمالك.

وحصل بتروجت على المركز الخامس مرتين موسمي2007 - 2008، و2009-2010.

وضم بتروجت تاريخيا عدد من اللاعبين المميزين والذين انضموا للمنتخب المصري، وكذلك انتقل أبرز نجومهم لناديي القمة الأهلي والزمالك.

أحمد شعبان لاعب وسط بتروجيت كان ضمن صفوف المنتخب المصري التاريخي المتوج بكأس الامم الإفريقية 2008، كما تواجد السيد حمدي مهاجم بتروجيت في في قائمة المنتخب المصري المتوج بكأس الأمم 2010.

وضمن أبرز النجوم الذين لعبوا ضمن الفريق البترولي: وليد سليمان، وعلاء إبراهيم، وأسامة محمد، وعمرو حسن، وكمال علي، وحسين علي، ومحمد كوفي، ومحمود عبدالحكيم، ومحمد شعبان، ومروان محسن.

وفي إطار الجولة ذاتها، استمرت لعبة الكراسي الموسيقية بين الأربعة فرق المتنافسة على حجز المقعد الثاني المؤهل مباشرة إلى الدوري الممتاز.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع الثلاثي المتأهل من متصدري مجموعات القسم الثاني ب.

إذ يضمن متصدري مجموعات القسم الثاني ب تواجدهم في دوري المحترفين، ويخوض أول كل مجموعة لقاء فاصل للصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

ويلعب أول المجموعة الأولى أمام أول المجموعة الثانية ثم أول المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة وأخيرا متصدر الخامسة أمام نظيره متصدر السادسة.

ويصعد ثلاثة فرق مع ثالث دوري المحترفين لإقامة دورة رباعية يتأهل بطلها إلى الدوري الممتاز.

ويتنافس على المركز الثاني 4 فرق وهم: لافيينا، وغزل المحلة، وحرس الحدود، ووادي دجلة.