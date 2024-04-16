بتروجت أول العائدين للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 17:39

كتب : FilGoal

فريق بتروجيت

تأهل بتروجت رسميا إلى الدوري الممتاز، بعد ضمان صدارة مجموعة الصعود من دوري المحترفين، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وعاد الفريق البترولي للدوري الممتاز بعد غياب 4 مواسم، إذ هبط الفريق موسم 2018-19، بعد 12 موسم قضاهم في الدوري الممتاز.

وحقق بتروجت الفوز على حساب راية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الختامية بدوري المحترفين بالقسم الثاني.

أخبار متعلقة:
الداخلية يتعاقد مع مدافع بتروجيت حارس بتروجيت: هدفي التتويج مع مصر بـ كأس العرب تحت 20 عاما إلى ربع النهائي.. ركلات الترجيح تنهي مغامرة كوكاولا وتنصر بتروجيت في كأس مصر

أحرز هدفي بتروجت حمدي حمدان في الدقيقة السابعة من بداية المباراة، قبل أن يضيف سامح إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أضاف بتروجت الهدف الثالث ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية وتبدأ احتفالات الفريق البترولي بالعودة للممتاز.

ويقود بتروجت سيد عيد مديرًا فنيا والذي نجح في قيادة فريق للدوري الممتاز للمرة الرابعة.

ونجح سيد عيد في قيادة فريق النصر مرتين للدوري الممتاز، وكذلك نجح في قيادة فريق الداخلية للممتاز، قبل تكرار الإنجاز للمرة الرابعة مع فريق بتروجيت.

وسيكون الموسم المقبل، هو الموسم رقم 13 في الدوري الممتاز في تاريخ بتروجت والذي تأهل رسميا للممتاز لأول مرة موسم 2006 - 2007، وبقي لمدة 12 عاما في الدوري الممتاز قبل الهبوط موسم 2018 - 2019.

ونجح بتروجت في الحصول على المركز السابع في أول ظهور له بالتاريخ في الدوري الممتاز.

ويعد أفضل إنجاز في تاريخ بتروجت موسم 2008 - 2009 حين حقق المركز الثالث خلف الأهلي والإسماعيلي الذين خاضا مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

كما تأهل بتروجت للدورة الرباعية الفاصلة لتحديد بطل الدوري موسم 2013 - 2014، وحل رابعا خلف الأهلي وسموحة والزمالك.

وحصل بتروجت على المركز الخامس مرتين موسمي2007 - 2008، و2009-2010.

وضم بتروجت تاريخيا عدد من اللاعبين المميزين والذين انضموا للمنتخب المصري، وكذلك انتقل أبرز نجومهم لناديي القمة الأهلي والزمالك.

أحمد شعبان لاعب وسط بتروجيت كان ضمن صفوف المنتخب المصري التاريخي المتوج بكأس الامم الإفريقية 2008، كما تواجد السيد حمدي مهاجم بتروجيت في في قائمة المنتخب المصري المتوج بكأس الأمم 2010.

وضمن أبرز النجوم الذين لعبوا ضمن الفريق البترولي: وليد سليمان، وعلاء إبراهيم، وأسامة محمد، وعمرو حسن، وكمال علي، وحسين علي، ومحمد كوفي، ومحمود عبدالحكيم، ومحمد شعبان، ومروان محسن.

وفي إطار الجولة ذاتها، استمرت لعبة الكراسي الموسيقية بين الأربعة فرق المتنافسة على حجز المقعد الثاني المؤهل مباشرة إلى الدوري الممتاز.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع الثلاثي المتأهل من متصدري مجموعات القسم الثاني ب.

إذ يضمن متصدري مجموعات القسم الثاني ب تواجدهم في دوري المحترفين، ويخوض أول كل مجموعة لقاء فاصل للصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

ويلعب أول المجموعة الأولى أمام أول المجموعة الثانية ثم أول المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة وأخيرا متصدر الخامسة أمام نظيره متصدر السادسة.

ويصعد ثلاثة فرق مع ثالث دوري المحترفين لإقامة دورة رباعية يتأهل بطلها إلى الدوري الممتاز.

ويتنافس على المركز الثاني 4 فرق وهم: لافيينا، وغزل المحلة، وحرس الحدود، ووادي دجلة.

بتروجيت الدوري بتروجت دوري المحترفين
نرشح لكم
كرة صالات – منتخب مصر يهزم موريتانيا ويواجه أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا خبر في الجول - اشتباه في إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي.. وخطوة حاسمة نور الدين: هذه حقيقة تصريحاتي عن القمة.. وأعطي زملائي 110 من 100 على مستواهم في المباراة خبر في الجول - الموافقة على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الزمالك ودريمز الغاني خبر في الجول - عدم جاهزية مروان عطية وإمام عاشور لمواجهة مازيمبي والأهلي مودرن فيوتشر يشكو طاقم حكام مواجهة الإسماعيلي لمواجهة مازيمبي.. محمد شوقي رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو دوري المحترفين - بتروجت يحسم الصدارة.. وصراع رباعي ناري
أخر الأخبار
كرة صالات – منتخب مصر يهزم موريتانيا ويواجه أنجولا في نصف نهائي أمم إفريقيا 9 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اشتباه في إصابة محمد شكري بالرباط الصليبي.. وخطوة حاسمة 20 دقيقة | الكرة المصرية
نور الدين: هذه حقيقة تصريحاتي عن القمة.. وأعطي زملائي 110 من 100 على مستواهم في المباراة 26 دقيقة | الدوري المصري
رقم غائب وحفلة أهداف.. دورتموند يطيح بـ أتليتكو مدريد ويصطدم بسان جيرمان في نصف النهائي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
برشلونة لن يشارك.. أتليتكو مدريد يضمن التأهل لـ كأس العالم للأندية 2025 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
متعة تمنينا ألا تنتهي.. باريس يثأر من "الريمونتادا" برباعية تقصي برشلونة من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أرتيتا: معظم لاعبي أرسنال لم يجربوا ليالي مثل ليلة الغد.. ونريد صناعة قصة مختلفة ساعة | دوري أبطال أوروبا
يد - للمرة الثالثة على التوالي.. الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بـ السوبر الإفريقي 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 3 دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 4 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة