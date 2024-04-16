غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك

كشفت رابطة أندية الدوري المصري عن عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وأصدرت رابطة الأندية بيانا رسميا، تعلن فيه عقوبات مباراتي الأهلي مع الزمالك، والمصري مع سيراميكا كليوباترا.

وعن مباراة المصري وفيوتشر المؤجلة من الجولة الثامنة، فقد تقرر إيقاف حسين السيد ظهير أيسر المصري لمباراة واحدة بسبب طرده بإنذارين.

أما عن مباراة الأهلي والزمالك، فكانت العقوبات كلها بسبب اختفاء الكرات من الملعب في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وجاءت عقوبات المباراة كالتالي:

-توقيع غرامة مالية على الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لسحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

-إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مبارتين وذلك بسبب سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة.

-عدم مصاحبة مصطفى حسين "ميلا" عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربعة مباريات لتعمده سحب وإخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

كان الزمالك قد فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

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سجل سيف الدين الجزيري هدفا الزمالك، فيما سجل أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد.