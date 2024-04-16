بعد تأجيل لقاء العين.. الهلال يطالب بتعديل موعد الكلاسيكو ضد أهلي جدة

ستتقدم إدارة نادي الهلال بطلب جديد إلى إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي لتأجيل مواجهة الفريق أمام أهلي جدة، المقررة الجمعة، بعد تأجيل مباراته ضد العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وتسببت الظروف المناخية الصعبة في تأجيل لقاء العين والهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا من يوم الثلاثاء إلى يوم الأربعاء.

تأجيل لقاء العين والهلال في دوري أبطال آسيا لسوء الأحوال الجوية

وأوضحت جريدة الرياضية السعودية أن الهلال سيطالب بتأجيل لقاء أهلي جدة لصعوبة لعب المباراة بعد 48 ساعة فقط من مواجهة العين.

ومن المنتظر أن توافق لجنة المسابقات على طلب الهلال بتأجيل اللقاء.

وقد يتأجل اللقاء ليوم السبت، حسب تقارير عديدة.

وكانت رابطة المسابقات قد أعلنت السبت الماضي، أن إدارة الهلال تقدمت بطلب يتضمن إعادة النظر في جدول مباريات الفريق بالدوري، وخاصة أمام أهلي جدة على وجه الخصوص.

وجاء الرد من الرابطة بأنه لا يُمكن إجراء أي تعديل على الجدول، نظير الأثر السلبي، الذي سيطول جميع أندية البطولة، وخاصةً الهلال.

وكان نادي أهلي جدة قد طرح يوم الاثنين، تذاكر مواجهة الهلال المقرر لها يوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وتخطت التذاكر المباعة حاجز الـ 40 ألفًا بعد ساعات قليلة من طرحها.

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