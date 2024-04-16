بعدما رفض السفر مع الفريق.. بريمن يقرر إيقاف نابي كيتا

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 15:26

كتب : FilGoal

نابي كيتا

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني يوم الثلاثاء إيقاف لاعبه الغيني نابي كيتا حتى نهاية الموسم وتغريمه.

وأفاد نادي فيردر بريمن في بيان: "قررنا إيقاف نابي كيتا حتى نهاية الموسم. بالإضافة إلى تغريمه ماليا. ولن يتدرب كيتا مع الفريق الأول ولن يدخل غرفة تبديل الملابس".

وأضاف البيان "بعد أن اكتشف أنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية ضد باير ليفركوزن، اختار نابي كيتا عدم السفر إلى الملعب مع الفريق، وقرر العودة إلى منزله بدلاً من ذلك".

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وقال كليمنس فريتز مدير بريمن: "لن نتسامح مع سلوك نابي كيتا. لقد خذل الفريق في وقت صعب في ظل نتائجنا السلبية مؤخرا والكثير من الغيابات بسبب الإصابات".

وأكمل "لقد وضع مصالحه الخاصة فوق مصالح الفريق. لهذه الأسباب لم يتبق لنا أي حلول بديلة سوى إيقافه".

وانتقل كيتا إلى فيردر بريمن في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ليفربول.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في 5 مباريات فقط خلال الموسم الحالي مع بريمن بمجموع دقائق 107 دقيقة.

وعانى كثيرا من الإصابات في الموسم الجاري كما كان سابقا مع ليفربول، إذ غاب في 13 مباراة بواقع 134 يوما.

وتألق كيتا مع لايبزج قبل الانتقال إلى ليفربول في موسم 2018-2019 مقابل 60 مليون يورو، لكنه لم يقدم الكثير بسبب الإصابات.

وغاب كيتا عن ليفربول في 122 مباراة بواقع 569 يوما خلال الـ4 مواسم التي قضاها مع النادي الإنجليزي.

نابي كيتا فيردر بريمن
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