مؤتمر برناردو سيلفا: هذه هي دوافعنا قبل مواجهة ريال مدريد

كشف برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي الدوافع التي تحرك فريقه قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 3-3 في سنتياجو برنابيو الأسبوع الماضي.

وقال سيلفا في مؤتمر صحفي: "نريد التتويج بدوري أبطال أوروبا من جديد لنحقق لقبين على التوالي. ريال مدريد فقط هو الذي حقق 3 ألقاب متتالية. هذه هي دوافعنا قبل مباراة الأربعاء".

وأضاف الدولي البرتغالي "بكل تأكيد يريد ريال مدريد الانتقام بعد نتيجة الموسم الماضي".

وتابع "عندما يتواجد كيفن دي بروين، يكون كل شيء مختلفا، لأنه واحد من أفضل اللاعبين في هذا الجيل، لا يمكن أن ننكر بأننا نكون أفضل بوجوده".

ويلتقي الفائز من المواجهة في نصف النهائي مع الفائز من صدام بايرن ميونيخ وأرسنال.

وعن موقف فريقه من الصراع على 3 ألقاب، أوضح "هذه المجموعة من اللاعبين أثبتت خلال السنوات بأنه يمكننا دخول الشهور الأخيرة من الموسم والقتال على كل المسابقات، هذا ليس سهلا، لذلك هناك فريقان فقط فازا بالثلاثية في الكرة الإنجليزية، نحن سعداء للغاية للتواجد في المكان الذي يسمح لنا للمنافسة على البطولات".

وواصل "الآن نحن مرشحون للفوز بكل البطولات، لكن ربما يتغير كل شيء في غضون أسبوعين. في أسبوع واحد قد نخسر كل البطولات، لذلك علينا فقط أن نبذل قصارى جهدنا".

وأكمل "لم أتوقع أن يفقد ليفربول وأرسنال النقاط في الدوري الإنجليزي، لم نكن نعتمد فقط على أنفسنا، ولكن الآن نعتمد على أنفسنا، وإذا انتصرنا بمبارياتنا المتبقية سنتوج باللقب".

وأتم "قبل أسبوعين عندما واجهنا أرسنال كان الأمر كأنه كل شيء انتهى، الآن يبدو لصالح مانشستر سيتي، من الممكن أن يتغير مرة أخرى بعد أسبوعين، لذلك كرة القدم رائعة".

ويحتل سيتي صدارة الجدول حاليا بفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

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