كرة يد - البرونزية الثانية.. سيدات الأهلي تحصدن برونزية السوبر الإفريقي

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 14:47

كتب : FilGoal

فريق سيدات الأهلي - كرة يد

حصدت سيدات الأهلي لكرة اليد برونزية السوبر الإفريقي للمرة الثانية.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على دي جي إس بي الكونغولي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ونجحت سيدات الأهلي في الفوز بنتيجة 29 - 20.

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وحصدت فرح الشاذلي حارسة مرمى الأهلي على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بعد تصدياتها التي ساهمت في فوز الأحمر.

وكان الأهلي قد خسر في نصف النهائي أمام بترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة 23-26.

ويعتبر بترو أتليتكو الأنجولي حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت بلواندا.

كما أن بترو أتليتكو هو الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإفريقيا للسيدات برصيد 19 مرة وبفارق 13 لقبا عن بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

ويلعب بترو أتليتكو أمام مواطنه بريميرو دي أجوستو مساء اليوم الثلاثاء في نهائي السوبر.

أما على مستوى الرجال فيلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر الإفريقي.

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