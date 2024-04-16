مؤتمر جوارديولا: أحترم ريال مدريد ولا أخاف منه.. ووكر وأكي جاهزان ولكن

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 14:45

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - هدف رودريجو

أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه سيحرص على عدم ارتكاب الأخطاء أمام ريال مدريد من أجل اقتناص بطاقة العبور لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 3-3 في سنتياجو برنابيو الأسبوع الماضي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "لقد تدرب كايل ووكر وناثان أكي جيدا يوم الاثنين وقالا إنهما يشعران بحالة جيدة".

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وأضاف "لا أعلم هل سأدفع بهما من البداية أو ضمن البدلاء ولكن أعتقد أنه سيكونان معنا".

وأكمل "مواجهة ريال مدريد أمر خاص بالنسبة لي، لكن هذا لا يهم. ما يهم هو ما يتعين علينا القيام به غدا. علينا تعديل كل شيء لم نفعله بشكل جيد في سنتياجو برنابيو".

وشدد المدرب الإسباني "أنا أحترم ريال مدريد ولا أخاف منه، لقد واجهتهم عدة مرات".

واستمر "سنقدم كل شيء ضد ريال مدريد، سنحاول الفوز باللقاء".

وأتم المدرب الإسباني "أعتقد أن جمهورنا سيساعدنا كثيرًا. لقد بيعت التذاكر بالكامل، نحن بحاجة إلى الكثير من الضجيج".

ويلتقي الفائز من المواجهة في نصف النهائي مع الفائز من صدام بايرن ميونيخ وأرسنال.

وعن موقف فريقه في الدوري الإنجليزي، أوضح "عندما كنا متأخرين بنقطتين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قلت إن الأمر لم ينته بعد. الآن نحن في الصدارة بفارق نقطتين وما زلت أقول إن الأمر لم ينته بعد".

ويحتل سيتي صدارة الجدول حاليا بفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا بيب جوارديولا
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