مؤتمر كين: ندرك مدى خطورة أرسنال.. وتعلمنا دروس لقاء الذهاب

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 14:27

كتب : FilGoal

هاري كين - جنابري - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

يثق هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ في قدرة فريقه على عبور عقبة أرسنال في دوري أبطال أوروبا، مشددا على أن فريقه يدرك مدى خطورة المنافس.

ويحل أرسنال ضيفا على بايرن في إياب ربع النهائي بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 2-2 في لندن الأسبوع الماضي.

وقال كين في مؤتمر صحفي: "كنا أفضل في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مقارنة بالدوري الألماني. ستكون هناك أجواء رائعة في الملعب ولدينا ثقة كبيرة في أنفسنا بأننا نستطيع الفوز على أرسنال".

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وأضاف "مباراة الإياب أمام أرسنال؟ لدينا فرصة رائعة هنا على ملعبنا. نريد تحقيق شيء كبير. أريد مساعدة الفريق وتسجيل الأهداف".

وتابع "لقد دافعنا بشكل جيد للغاية في لقاء الذهاب وجعلنا من الصعب عليهم خلق الفرص. غدا سنلعب أمام جماهيرنا. أتوقع أن نظهر بشكل أفضل بفضل حماس جماهيرنا، نريد خلق الفرص".

وشدد المهاجم الإنجليزي "ندرك مدى خطورة أرسنال، ونهدف إلى تعلم الدروس من مباراة الذهاب".

وواصل "التنافس الشخصي ضد أرسنال؟ هناك مبالغة في الأمر قليلا. لقد كانت دائما مواجهات خاصة في الدوري الإنجليزي، لكنني أركز على مباراة الأربعاء".

وأتم "أعلم أنه سيكون هناك الكثير من مشجعي توتنام سيشاهدون اللقاء ويأملون أن يتأهل بايرن لنصف النهائي".

ويلتقي الفائز من المواجهة في نصف النهائي مع الفائز من صدام مانشستر سيتي وريال مدريد.

أرسنال بايرن ميونيخ هاري كين دوري أبطال أوروبا
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