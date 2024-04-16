مؤتمر توخيل: هذا ما نحتاجه أمام أرسنال.. وموقف نوير وساني

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 14:19

كتب : FilGoal

جابرييل - هاري كين - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

أوضح توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ أن إقامة لقاء إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري لا يعني أن فرص فريقه في التأهل مضمونة.

ويحل أرسنال ضيفا على بايرن في إياب ربع النهائي بعدما انتهى الذهاب بالتعادل 2-2 في لندن الأسبوع الماضي.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى الشغف وأيضا الانضباط التكتيكي كما حدث في مباراة الذهاب. بالتأكيد نريد الفوز بهذه المباراة. نأمل في تقديم أداء جيد مثل لقاء الذهاب، خاصة في ظل الإصابات الكثيرة التي ضربت الفريق".

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وأضاف "سيكون من المهم للغاية أن يأتي كل مشجع لدعمنا ودفعنا، سنحتاج إلى الدفعة الإضافية حتى نتمكن من الفوز على أرسنال".

وأكمل "دوري الأبطال فرصة التتويج الوحيدة لنا هذا الموسم؟ هذا يتجاهل حقيقة أننا نلعب ضد أرسنال. فرصة كل فريق تبلغ 50%. نريد الوصول إلى نصف النهائي مرة أخرى ثم المضي قدما في مشوار البطولة".

وتابع مدرب بايرن "قدمنا أداءً ضعيفًا في الدوري والكأس، لكننا لم نكن بحاجة إلى ذلك ليكون لدينا الحافز لعبور أرسنال".

واستمر "لدينا أفضلية عن أرسنال عندما تنظر إلى خبرة بايرن في السنوات الأخيرة بدوري الأبطال، لكن لتحويل ذلك إلى أفضلية حاسمة، فأنت بحاجة إلى تقديم مستويات مذهلة. ونحن مستعدون للتقديم أفضل ما عندنا".

وواصل "مانويل نوير وليروي ساني يمكنهما اللعب. وبسبب إصابة كينجسلي كومان وسيرج جنابري ربما سيضطر ليروي إلى اللعب لأطول فترة ممكنة وهو ليس جاهزا لذلك".

ويلتقي الفائز من المواجهة في نصف النهائي مع الفائز من صدام مانشستر سيتي وريال مدريد.

أرسنال بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا توماس توخيل
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