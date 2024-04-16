كرة يد - كل ما تريد معرفته عن قرعة أولمبياد باريس.. وطريقة المشاهدة

تقام مراسم قرعة أولمبياد باريس 2024 لكرة اليد مساء اليوم الثلاثاء بمشاركة منتخب مصر.

ويقع منتخب مصر في التصنيف الخامس بجانب السويد مما يعني استحالة وقوع الفريقين في مجموعة واحدة.

ويشارك في أولمبياد باريس لمنافسات كرة اليد 12 منتخبا يتم تقسيمهم على مجموعتين.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

وتقام مراسم القرعة في الخامسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويمكنكم متابعة القرعة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على يوتيوب من هنا.

وتقام أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 25 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وجاء تصنيف المنتخبات كالآتي:

المستوى الأول: الدنمارك - إسبانيا

المستوى الثاني: كرواتيا - النرويج

المستوى الثالث: المجر - ألمانيا

المستوى الرابع: سلوفينيا - فرنسا

المستوى الخامس: مصر - السويد

المستوى السادس: الأرجنتين - اليابان

ويأتي تصنيف منافسات الأولمبياد على النحو الآتي:

المستوى الأول: بطل العالم - أول تصفية الملحق 1

الثاني: أول تصفية الملحق 2 - أول تصفية الملحق 3

الثالث: وصيف تصفية الملحق 3 - وصيف تصفية الملحق 2

الرابع: وصيف تصفية الملحق 1 - مستضيف البطولة

الخامس: بطل قاري - بطل قاري

السادس: بطل قاري - بطل قاري