المندوه: الفوز بالقمة تأكيد لإيجابيات طريقنا المُحمل بالأشواك.. ولم نكن سعداء بالميل للمنافس في السعودية

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 12:18

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - سيف الدين الجزيري

أعرب حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز على الأهلي في قمة الدوري.

وتغلب الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وقال المندوه عبر قناة صدى البلد: "أبارك لكل جماهير الزمالك ومجلس الإدارة واللاعبين بالفوز أمام الأهلي، كان الانتصار مهما جدا لتأكيد وجود خطوات إيجابية في طريقنا المُحمل بالأشواك وسط تحديات كبيرة تواجهنا".

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وشدد المندوه "الفوز أمام الأهلي يطمئننا على الفريق والصفقات والمدير الفني ومتنفس للجماهير التي تستعجل الانتصارات والنجاحات وهذا حقهم".

وبسؤاله عن أهمية الفوز للحاق ببطولة إفريقيا أوضح "بدون شك هدفنا التأهل للبطولة الإفريقية الموسم المقبل، ولكن أيضا مواجهة الأهلي مباراة خاصة وتنتظرها الجماهير".

وواصل المندوه "لم نفقد الأمل في بطولة الدوري ونفكر خطوة بخطوة في ظل الظروف الصعبة والقاسية جدا، نسير بشكل جيد في الوقت الحالي وإن شاء الله المباراة المقبلة في الكونفدرالية تكون بوابة التأهل للنهائي".

وبسؤاله عن إقامة القمة في السعودية أجاب "لم نكن سعداء في مباراة القمة السابقة لما ظهر عليه المنظمون بالميل نوعا ما للفرق الأخرى وكنا نتمنى ألا يظهر ذلك تماما، وفي نفس الوقت كنا سعداء بالتواجد في المملكة العربية السعودية الشقيقة التي نحبها جميعا كمصريين".

وتابع "الجماهير أعربت عن ضيقها مما حدث في مباراة القمة السابقة، وكان علينا التعامل بحساسية شديدة، وبعد ذلك أرى أنه الأفضل كان خوض مواجهة الأهلي في مصر وسط جماهيرنا بارتياح وهو الأفضل في المرحلة الحالية".

واختتم المندوه تصريحاته "أتمنى في مستقبلا أن يكون هناك موارد خاصة بالنادي والتي بدأنا خطواتها حاليا".

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة من 13 مباراة خاضهم حتى الآن في الدوري بالمركز العاشر.

الأهلي الزمالك قمة الدوري حسام المندوه
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