رئيس ليفركوزن: تشابي ألونسو سيدرب ريال مدريد يوما ما.. وهذا وعدي له

يتوقع فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن أن يقوم مدربه الشاب تشابي ألونسو بتدريب ريال مدريد يوما ما.

تشابي ألونسو قاد ليفركوزن لتحقيق لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه بعدما تفوق على البطل التاريخي للمسابقة، بايرن ميونيخ.

وقال كارو في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "لا أشك أن تشابي ألونسو سيتولى تدريب ريال مدريد يوما ما، ما لا أعرفه هو متى".

وأضاف "لقد وعدناه بالتحدث فقط إذا حضر أحد الأندية التي لعب لها من قبل".

ولعب البالغ من العمر 42 عاما لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونيخ من قبل.

وكان الجميع يتوقع أن يكون الموسم الحالي هو الأخير لتشابي ألونسو مع ليفركوزن بعدما رصدته معظم الأندية الكبرى، لكنه أكد استمراره مع الفريق وقاد للتتويج بالدوري.

بطل جديد يكتب اسمه في السجلات، حيث أصبح باير ليفركوزن هو الفريق الـ 13 الذي يفوز بالدوري الألماني، بعد أن سبق له احتلال المركز الثاني 5 مرات.

بايرن ميونيخ في الألفية الثالثة لم يخرج الدوري من خزائنه سوى 7 مرات في 24 نسخة.

بواقع 3 من نصيب بوروسيا دورتموند في 2001-2002 و2010-2011 و2011-2012، وفيردر بريمن في 2003-2004، وشتوتجارت في 2006-2007، وفوففسبورج في 2008-2009، وأخيرا ليفركوزن في 2023-2024.

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