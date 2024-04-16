تأجيل لقاء العين والهلال في دوري أبطال آسيا لسوء الأحوال الجوية

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 11:09

كتب : FilGoal

جماهير الأهلي والمصري تتوافد على استاد هزاع بن زايد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة العين الإماراتي ضد ضيفه الهلال السعودي يوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

ويحل الهلال ضيفا على العين في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في ملعب هزاع بن زايد.

كان من المفترض أن تقام المباراة يوم الثلاثاء، قبل أن يتم تأجيلها ليوم الأربعاء.

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وتزايدت الشكوك حول إمكانية تأجيل اللقاء، بعد القرار الجديد من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

فقد قرر الاتحاد الإماراتي تأجيل مباريات جميع المسابقات المحلية المقررة يوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.

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بعدها أفادت جريدة الشرق الأوسط بأن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ينتظر وصول طاقم تحكيم مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا لملعب هزاع بن زايد لتقييم صلاحيته ومدى تأثره بالأمطار.

وأوضحت أن الحكم الأردني أدهم مخادمة والمراقب سيقرران مصير المواجهة المرتقبة.

وكانت الجريدة السعودية قد ذكرت يوم الاثنين أن سوء الأحوال الجوية قد يتسبب في تأجيل اللقاء المرتقب.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على علم بالمخاطر المناخية، وأن المباراة قائمة في وقتها حتى اللحظة.

وكان من المتوقع حدوث عواصف رعدية قوية وهطول أمطار غزيرة في الإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيما نشرت جريدة الرياضية السعودية ما ذكره المركز الإماراتي للأرصاد حول حالة الطقس في الساعات المقبلة.

إذ حذر في بيان: "من مساء الإثنين، وحتى ظهر الثلاثاء، تبدأ الحالة الجوية من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبو ظبي والمناطق الشمالية والشرقية، وتزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة، والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق".

وأضاف "من مساء الثلاثاء، حتى صباح الأربعاء، تبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الإمارات، حيث تزداد كميات السحب الركامية، مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق".

ويعد مراقب المباراة هو صاحب قرار التأجيل جنباً إلى جنب مع حكم اللقاء في حال استحالة إقامة اللقاء بسبب أحوال الطقس.

الهلال العين دوري أبطال آسيا
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