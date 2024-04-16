اسكواش - فرج ضد عسل.. ثلاثي مصري في نهائي بلاك بول

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نهائي بطولة بلاك بول المفتوحة لرجال وسيدات الاسكواش.

وشهدت منافسات نصف النهائي إثارة كبرى خاصة بمباريات الرجال التي تم حسمها في الشوط الفاصل.

ويلعب علي فرج لاعب وادي دجلة أمام مصطفى عسل لاعب الأهلي في المباراة النهائية.

بينما على مستوى السيدات تواجه نوران جوهر، الأمريكية أوليفيا ويفير.

وكانت نوران جوهر قد تغلبت على زميلتها نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

بينما الأمريكية أوليفيا ويفير فازت بسهولة على البلجيكية تيني جيليس بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما على مستوى الرجال فنجح علي فرج في التغلب على مازن هشام بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وبنفس النتيجة حسم مصطفى عسل تأهله أمام كريم عبد الجواد.

وواصل علي فرج حفاظه على التواجد بنهائيات البطولات الدولية.

إذ لم يفارق فرج المباراة النهائية هذا الموسم ويتواجد بالنهائي العاشر على التوالي.