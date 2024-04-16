مواعيد مباريات الثلاثاء 16 أبريل 2024.. مواجهتان ناريتان بأبطال أوروبا وقمة سوبر اليد

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 09:32

كتب : FilGoal

رافينيا - برشلونة - باريس سان جيرمان

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 16 من أبريل 2024 مواجهتان ناريتان بدوري أبطال أوروبا.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

أخبار متعلقة:
تنس - تأكد مشاركة نادال في بطولة برشلونة قائمة باريس سان جيرمان - عودة حكيمي لمواجهة برشلونة باريس والكلاسيكو وجيرونا والمزيد.. معارك برشلونة الحاسمة في نهاية ولاية تشافي بـ 8 لاعبين مختلفين ورائعة فيليكس.. برشلونة يهزم قادش بعين على باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

يستضيف برشلونة فريق باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما في نفس التوقيت يحل أتليتكو مدريد ضيفا على بوروسيا دورتموند.

ويذاع اللقاء عبر بي إن سبورتس 2.

دوري أبطال آسيا

يحل الهلال السعودي ضيفا على العين في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء.

ويذاع عبر قناة SSC Sport 1.

كرة يد

يلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد والمؤهل لكأس العالم للأندية.

ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء ويذاع عبر صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على فيسبوك.

وتقام البطولة في مدينة وهران الجزائرية.

الدرجة الثانية

تنطلق منافسات الجولة السادسة من المرحلة الختامية بدوري المحترفين بالقسم الثاني.

وتقام خمس مباريات اليوم في توقيت واحد بالثالثة والنصف عصرا.

ويلعب حرس الحدود أمام غزل المحلة، بينما يواجه بتروجت فريق راية، ويواجه طنطا نظيره وادي دجلة.

بينما يلعب القناة أمام بروكسي وأخيرا يواجه لافيينا فريق السكة الحديد.

الأهلي الزمالك برشلونة باريس دوري أبطال أوروبا قمة اليد
نرشح لكم
الأكثر مساهمة بالأهداف.. بالمر يتجاوز صلاح ويجاور هالاند في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد اتفاقه مع يوفنتوس.. بالميراس يخطف توقيع فيليبي أندرسون بوكيتينو: سأخرج الجميع إذا حدثت خلافات مرة أخرى في ركلات الجزاء هاتريك مثالي وأرقام تاريخية لـ بالمر.. تشيلسي يكتسح إيفرتون رغم تصميمه على الرحيل.. لابورتا: أشعر أن موقف تشافي من الممكن تغييره انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (6)-(0) إيفرتون.. اكتساح البلوز تشكيل تشيلسي – جاكسون في الهجوم ضد إيفرتون لم يستسلم بعد.. رايس: سيكون هناك الكثير من التقلبات في الدوري
أخر الأخبار
اسكواش - فرج ضد عسل.. ثلاثي مصري في نهائي بلاك بول 39 دقيقة | رياضات أخرى
الأكثر مساهمة بالأهداف.. بالمر يتجاوز صلاح ويجاور هالاند في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الثلاثاء 16 أبريل 2024.. مواجهتان ناريتان بأبطال أوروبا وقمة سوبر اليد ساعة | الكرة الأوروبية
دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا 10 ساعة | الدوري المصري
بعد اتفاقه مع يوفنتوس.. بالميراس يخطف توقيع فيليبي أندرسون 10 ساعة | الكرة الأوروبية
بوكيتينو: سأخرج الجميع إذا حدثت خلافات مرة أخرى في ركلات الجزاء 10 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - نهائي مصري.. الأهلي يتأهل لمواجهة الزمالك على لقب السوبر الإفريقي 11 ساعة | كرة يد
الأهلي يتوجه إلى الكونغو الأربعاء استعدادا لمواجهة مازيمبي 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 3 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 4 خبر في الجول - الكشف عن موقف مروان عطية من مواجهة الزمالك