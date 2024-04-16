مواعيد مباريات الثلاثاء 16 أبريل 2024.. مواجهتان ناريتان بأبطال أوروبا وقمة سوبر اليد

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 16 من أبريل 2024 مواجهتان ناريتان بدوري أبطال أوروبا.

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دوري أبطال أوروبا

يستضيف برشلونة فريق باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام التاسعة مساء، ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما في نفس التوقيت يحل أتليتكو مدريد ضيفا على بوروسيا دورتموند.

ويذاع اللقاء عبر بي إن سبورتس 2.

دوري أبطال آسيا

يحل الهلال السعودي ضيفا على العين في ذهاب نصف نهائي المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام السادسة مساء.

ويذاع عبر قناة SSC Sport 1.

كرة يد

يلعب الأهلي أمام الزمالك في نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد والمؤهل لكأس العالم للأندية.

ينطلق اللقاء في السابعة والنصف مساء ويذاع عبر صفحة الاتحاد الإفريقي لكرة اليد على فيسبوك.

وتقام البطولة في مدينة وهران الجزائرية.

الدرجة الثانية

تنطلق منافسات الجولة السادسة من المرحلة الختامية بدوري المحترفين بالقسم الثاني.

وتقام خمس مباريات اليوم في توقيت واحد بالثالثة والنصف عصرا.

ويلعب حرس الحدود أمام غزل المحلة، بينما يواجه بتروجت فريق راية، ويواجه طنطا نظيره وادي دجلة.

بينما يلعب القناة أمام بروكسي وأخيرا يواجه لافيينا فريق السكة الحديد.