دياب لـ في الجول: سنحقق في واقعة اختفاء الكرات خلال القمة.. وهكذا سيتم تحديد المتأهلين لإفريقيا

رد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية على هل سيتم اتخاذ أي إجراءات تجاه واقعة اختفاء الكرات حول الملعب في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي.

وبسؤال FilGoal.com لـ أحمد دياب عن واقعة اختفاء الكرات في المباراة رد قائلا: "سيتم مراجعة كافة الأحداث واللقطات من خلال تقارير مراقب المباراة وشريط الفيديو وأي واقعة تستحق العقوبة حسب اللائحة سنطبقها".

وعن كيفية تحديد المتأهلين لبطولات إفريقيا للأندية الموسم المقبل قال: "حتى الآن كاف لم يخاطبنا من أجل تحديد الفرق المشاركة في بطولات الأندية الإفريقية الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "عند إخطارنا سنطلب أولا منحنا فرصة لنهاية الموسم وفي حالة الرفض سنطبق اللائحة كما فعلنا الموسمين الماضيين ونرسل أسماء الفرق الأربعة المتصدرة".

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات متتالية لم يحقق فيها الأبيض أي فوز على الأحمر.

ثنائية الزمالك سجلها سيف الدين الجزيري، وهدف الأهلي جاء عن طريق أحمد عبد القادر.

وحصل الجزيري على جائزة رجل المباراة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 13 مباراة.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.