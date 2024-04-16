بعد اتفاقه مع يوفنتوس.. بالميراس يخطف توقيع فيليبي أندرسون

أعلن نادي بالميراس تعاقده مع فيليبي أندرسون لاعب لاتسيو في نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح النادي البرازيلي أن عقد الجناح البالغ من العمر 31 عاما يمتد حتى عام 2027.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، أن أندرسون قد اتفق مع يوفنتوس من قبل على التوقيع في الصيف لعقد مدته 3 سنوات.

وشدد رومانو أن بعد الاتفاق مع يوفنتوس قرر أندرسون أن يتراجع عن اتفاقه والعودة إلى البرازيل بسبب ظروف عائلية تضطره التواجد في بلاده.

ولم يتوصل أندرسون إلى اتفاق مع لاتسيو إذ قال من قبل في تصريحات نقلتها سكاي سبورت: "سأرحل بنهاية الموسم الحالي من لاتسيو، لم نصل إلى اتفاق لتجديد العقد".

وبذلك خطف بالميراس لاعب وست هام السابق من يوفنتوس.

ولم يكن أندرسون هو اللاعب الوحيد في لاتسيو الذي رفض الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، فخرج لويس ألبيرتو وعبر عن غضبه.

وقال لاعب الوسط الإسباني لشبكة DAZN عقب المباراة: "سأرحل من لاتسيو، لقد انتهى كل شيء، طلبت بالفعل فسخ عقدي والانفصال".

وأتم "لا أريد أن أتقاضى مليون يورو سنويا من لاتسيو بعد الآن، حان وقت رحيلي من النادي".

ووفقا للاعب فأنه طلب فسخ عقده والرحيل بالرغم من امتداده حتى عام 2027.

وصنع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما هدفا لزميله فيليبي أندرسون في مباراة ساليرنيتانا.

وتعاقد لاتسيو مع ألبيرتو من ليفربول في 2016 مقابل 4 ملايين يورو وتألق بشدة طوال الـ8 أعوام مع نسور العاصمة.

ودخل ألبيرتو في مشادة مع كلاوديو لوتيتو مالك النادي من قبل المال أيضا، إذ احتفل لوتيتو بشراء طائرة خاصة للنادي وعلق ألبيرتو وقتها قائلا: "رأيت الطائرة، علينا دفع ثمنها، لاتسيو يشتري أشياء لكن لا يدفع لنا كلاعبين".

وكان تعليق اللاعب عقب خفض رواتب اللاعبين من قبل النادي بسبب جائحة كورونا.

وبالتالي ليست المرة الأولى التي يقدم ألبيرتو اعتراضه بسبب المال في لاتسيو ولكن يبدو الأمر الآن أكثر حسما من قبل وعزمه على الرحيل.