بعد اتفاقه مع يوفنتوس.. بالميراس يخطف توقيع فيليبي أندرسون
الثلاثاء، 16 أبريل 2024 - 00:24
كتب : FilGoal
أعلن نادي بالميراس تعاقده مع فيليبي أندرسون لاعب لاتسيو في نهاية الموسم الحالي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.
فيليبي أندرسون
النادي : لاتسيو
وأوضح النادي البرازيلي أن عقد الجناح البالغ من العمر 31 عاما يمتد حتى عام 2027.
وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، أن أندرسون قد اتفق مع يوفنتوس من قبل على التوقيع في الصيف لعقد مدته 3 سنوات.
وشدد رومانو أن بعد الاتفاق مع يوفنتوس قرر أندرسون أن يتراجع عن اتفاقه والعودة إلى البرازيل بسبب ظروف عائلية تضطره التواجد في بلاده.
ولم يتوصل أندرسون إلى اتفاق مع لاتسيو إذ قال من قبل في تصريحات نقلتها سكاي سبورت: "سأرحل بنهاية الموسم الحالي من لاتسيو، لم نصل إلى اتفاق لتجديد العقد".
وبذلك خطف بالميراس لاعب وست هام السابق من يوفنتوس.
𝑈𝑛𝑎 𝑠𝑐𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒! 🤭
Da Itália para o #MaiorCampeãoDoBrasil! Felipe Anderson acerta com o Verdão! 🆕💪 ➤ https://t.co/eifCyfiYuE#AvantiPalestra pic.twitter.com/rzlcHoQnK4— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 15, 2024
ولم يكن أندرسون هو اللاعب الوحيد في لاتسيو الذي رفض الاستمرار مع الفريق في الموسم المقبل، فخرج لويس ألبيرتو وعبر عن غضبه.
وقال لاعب الوسط الإسباني لشبكة DAZN عقب المباراة: "سأرحل من لاتسيو، لقد انتهى كل شيء، طلبت بالفعل فسخ عقدي والانفصال".
وأتم "لا أريد أن أتقاضى مليون يورو سنويا من لاتسيو بعد الآن، حان وقت رحيلي من النادي".
ووفقا للاعب فأنه طلب فسخ عقده والرحيل بالرغم من امتداده حتى عام 2027.
وصنع اللاعب البالغ من العمر 31 عاما هدفا لزميله فيليبي أندرسون في مباراة ساليرنيتانا.
وتعاقد لاتسيو مع ألبيرتو من ليفربول في 2016 مقابل 4 ملايين يورو وتألق بشدة طوال الـ8 أعوام مع نسور العاصمة.
ودخل ألبيرتو في مشادة مع كلاوديو لوتيتو مالك النادي من قبل المال أيضا، إذ احتفل لوتيتو بشراء طائرة خاصة للنادي وعلق ألبيرتو وقتها قائلا: "رأيت الطائرة، علينا دفع ثمنها، لاتسيو يشتري أشياء لكن لا يدفع لنا كلاعبين".
وكان تعليق اللاعب عقب خفض رواتب اللاعبين من قبل النادي بسبب جائحة كورونا.
وبالتالي ليست المرة الأولى التي يقدم ألبيرتو اعتراضه بسبب المال في لاتسيو ولكن يبدو الأمر الآن أكثر حسما من قبل وعزمه على الرحيل.