كرة يد - نهائي مصري.. الأهلي يتأهل لمواجهة الزمالك على لقب السوبر الإفريقي
الإثنين، 15 أبريل 2024 - 23:40
كتب : FilGoal
تكرارا لآخر ست نهائيات في السوبر الإفريقي لكرة اليد، تأهل الأهلي لمواجهة الزمالك.
وتغلب الأهلي على فريق بي إم سي الكونغولي بنتيجة 38-21 في نصف نهائي السوبر الإفريقي.
ويلعب الأهلي أمام الزمالك في السابعة من مساء غدا الثلاثاء بنهائي السوبر الإفريقي.
ويصعد حامل لقب السوبر الإفريقي إلى نهائيات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".
وتستضيف مدينة وهران الجزائرية منافسات السوبر الإفريقي لكرة اليد.
وكان الأهلي قد توج بلقب آخر نسختين من بطولة السوبر الإفريقي.
وحصد الأهلي ثلاثة ألقاب من السوبر الإفريقي.
بينما نجح الزمالك في التتويج بسبعة ألقاب من السوبر الإفريقي، آخرهم 2021 في القاهرة.
ويتربع المجمع البترولي الجزائري على قمة الفرق المتوجة بلقب السوبر برصيد 9 ألقاب.
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