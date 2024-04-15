هاتريك مثالي وأرقام تاريخية لـ بالمر.. تشيلسي يكتسح إيفرتون

اكتسح تشيلسي منافسه إيفرتون بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف البلوز كل من كول بالمر (4) ونيكولاس جاكسون وألفي جيلكريست.

وحقق الجناح الإنجليزي العديد من الأرقام التاريخية رفقة الفريق اللندني.

أصبح بالمر أول لاعب منذ إيدين هازارد يسجل أكثر من 20 هدفا في جميع البطولات منذ موسم 2018-2019.

ويعد بالمر أول لاعب يسجل أكثر من 20 هدفا في أول موسم له مع تشيلسي منذ دييجو كوستا.

ويعتبر بالمر أول لاعب في تاريخ تشيلسي يسجل على ملعبه ستامفورد بريدج في 7 مباريات متتالية.

وبتسجيله هاتريك في مباراة إيفرتون أصبح بالمر ثاني لاعب في الموسم يسجل هاتريك بجانب فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وأحرز بالمر الهاتريك الأول له ضد مانشستر يونايتد.

ويعد لاعب مانشستر سيتي السابق أول لاعب يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

وأحرز بالمر هاتريك مثالي ويعني تسجيله بالقدم اليمنى واليسرى والرأس، وبالإضافة إلى ذلك فسجل أيضا من ركلة جزاء.

وافتتح بالمر أهداف المباراة في الدقيقة 12 بعدما مر الكرة من بين قدمي مدافع إيفرتون وتبادل تمرير الكرة مع نيكولاس جاكسون ثم سدد من خارج منطقة الجزاء وسكنت الكرة الشباك.

وضاعف بالمر النتيجة في الدقيقة 18 بعد متابعة رائعة لتصدي بيكفورد حارس مرمى إيفرتون ليضع الهدف الثاني برأسية.

وأكمل بالمر الهاتريك بعد خطأ فادح من بيكفورد في التمرير وهو خارج المرمى ليسددها بالمر مباشرة في المرمى في الدقيقة 30.

وجاء الدور على جاكسون ليسجل الهدف الرابع بعد تسلمه الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ثم سدد مباشرة في المرمى في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 63 سجل بالمر الهدف الخامس من ركلة جزاء.

وأنهى جيلكريست أهداف تشيلسي في الدقيقة 90 بعد متابعة رائعة من تصدي بيكفورد.

وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة 47 في المركز التاسع، وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 27 في المركز الـ16.