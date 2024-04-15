نور الدين: القمة مباراة بـ 3 نقاط.. واعتزالي يكون في نهائي وليس بمباراة للتاسع والعاشر

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 23:03

كتب : FilGoal

إبراهيم نور الدين - الأهلي - الزمالك

أعرب إبراهيم نور الدين حكم مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي عن ثقته قبل إدارة المباراة.

وتغلب الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وقال إبراهيم نور الدين حكم مواجهة القمة عبر قناة أون تايم سبورتس: "شعوري وقت اختياري لإدارة القمة بين الزمالك والأهلي، كان عاديا، فهو أمر طبيعي وهي مباراة مثل أي مباراة أخرى بـ 3 نقاط مثل مواجهة الزمالك ضد بيراميدز والأهلي ضد بيراميدز وقلنا ذلك منذ 10 سنوات".

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وتابع نور الدين "التحكيم هو الأساس في الكرة المصرية ويجب تطويره".

وكشف إبراهيم نور الدين "غير صحيح اعتزالي بعد تلك المباراة وأن إدارتي للقمة لتكريمي ولكن بناء على اجتهادي طوال الموسم".

واختتم نور الدين تصريحاته "إذا قررت الاعتزال سيكون في نهائي أو مباراة حاسمة، لكن هذه مباراة ترتيب الفريقين فيها التاسع والعاشر".

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر بعد خوض 13 مباراة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند نفس عدد النقاط بالمركز التاسع عقب خوض 11 مباراة.

الأهلي الزمالك إبراهيم نور الدين قمة الدوري
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