خبر في الجول - بأوامر من كولر.. الأهلي يخوض فقرة تدريبية كاملة عقب القمة

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 22:51

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر - الأهلي

أصر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على خوض اللاعبين فقرة تدريبية كاملة عقب القمة.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدوري المصري.

وعلم FilGoal.com أن كولر أصر على خوض اللاعبين للفقرة التدريبية كاملة.

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وشارك كافة لاعبي الفريق في الفقرة التدريبية عقب المباراة.

وتجمد رصيد الأهلي عند 21 نقطة من 11 مباراة خاضهم الفريق في الدوري.

وفقد الأهلي 8 نقاط في آخر أربع مباريات بالدوري ليتواجد في المركز التاسع.

ويتبقى للأهلي ست مباريات مؤجلة من الدور الأول.

ويحتاج الأهلي إلى 13 نقطة من الـ 18 المتبقيين له في الدور الأول لحسم تأهله إلى دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي للسفر يوم الأربعاء إلى الكونغو الديمقراطية لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على مازيمبي في الثالثة عصر السبت بينما يقام لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل.

الأهلي الدوري المصري مارسيل كولر
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