مؤتمر كولر: لم نلعب القمة بتشكيل خاطئ.. وتغييراتي لا ترضي الجميع

شدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على أن الخسارة من الزمالك في قمة الدوري هي مسؤولية الجميع.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات متتالية لم يحقق فيها الأبيض أي فوز على الأحمر.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة قائلا: "الفريق بدأ الشوط الأول بشكل جيد قبل أن يدخل الزمالك في اللقاء بعد أول 25 دقيقة، ويسيطر بعض الشيء حتى نهاية الشوط الأول بتسجيل الزمالك هدف التقدم".

وأضاف "الشوط الثاني كنا الأفضل وتحكم الأهلي في طريقة اللعب، وكان الأقرب لمرمى المنافس بعد تسجيل التعادل وحتى الدقيقة 85 من أحداث اللقاء حتى أحرز الزمالك الهدف الثاني".

وأكمل "البعض يعترض على موعد تغييرات الفريق سواء مبكرا أو متأخرا، الشوط الثاني أجريت تغييرات مبكرا بسبب حاجة الملعب إلى ذلك، وهذا لا يعني أننا بدأنا متأخرا".

وأردف "لا يوجد مسؤولية على أحد بعينه ومن يتحمل المسؤولية نحن جميعا كفريق".

واستطرد "نتعامل مع عناصر الفريق الحالية، وأعتمد على أكبر قدر من اللاعبين، ويوجد بعض الناشئين يتدربون معنا لكننا في النادي الأهلي نبحث عن الجاهزين والأكثر تحملا للضغوط خصوصا أننا نعاني من 7 غيابات بسبب الإصابات".

وشرح "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا أجريت تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسؤولية الخسارة من الزمالك".

وأتم تصريحاته "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها أدخلنا الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

ثنائية الزمالك سجلها سيف الدين الجزيري، وهدف الأهلي جاء عن طريق أحمد عبد القادر.

وحصل الجزيري على جائزة رجل المباراة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 13 مباراة.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.