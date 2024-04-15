10 أرقام تحققت من فوز الزمالك على الأهلي بثنائية الجزيري

حقق الزمالك فوزا هاما على الأهلي في القمة، لتتحقق العديد من الأرقام خلال المباراة.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

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الفوز كتب 10 أرقام تحققت بفضل ثنائية سيف الدين الجزيري.

وجاءت قائمة الأرقام التي تحققت من المباراة كالتالي:

-أول فوز للزمالك على الأهلي في الدور الأول ببطولة الدوري منذ نوفمبر 2003

-سيف الجزيري يسجل لأول مرة في شباك الأهلي بقميص الزمالك، والمساهمة السابعة له ضد الفريق الأحمر

-سيف الجزيري يصبح أول لاعب أجنبي يسجل ثنائية للزمالك تاريخيا، واللاعب الـ17 بشكل عام.

-أحمد عبد القادر سجل هدفا لأول مرة في مباريات القمة.

-فاز الزمالك على الأهلي بقيادة حكم مصري لأول مرة منذ عام 2018 وقت الفوز بهدفين مقابل هدف بالجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري بقيادة تحكيمية لـ محمد الحنفي.

-هدف سيف الجزيري الثاني ضد الأهلي كان الخامس للزمالك في شباك الأهلي في الدقائق +85 منذ بداية الألفية الجديدة. جمال حمزة سجل من قبل في فوز الأبيض على الأهلي 3-1 سنة 2003، ثم سجل محمود عبد المنعم "كهربا" هدفا في الدقيقة الـ90 بمباراة كأس السوبر المصري سنة 2015 والتي حسمها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم سجل أسامة فيصل هدفا في الدقيقة الـ93 بفوز الزمالك على الأهلي 3-1 ببطولة الدوري سنة 2020، قبل أن يسجل أشرف بنشرقي هدفا في الدقيقة الـ90 سنة 2021 بمباراة فوز الأهلي على الزمالك 5-3.

-حقق جوزيه جوميز الفوز الأول له في مباريات القمة مع الزمالك ضد الأهلي، وذلك بعدما خسر مباراته الأولى بنهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

-في المقابل، تلقى مارسيل كولر خسارته الأولى ضد الزمالك بعد الفوز في 4 مباريات قمة سابقة.

-حقق كلا من نبيل عماد، وأحمد حمدي، وعبد الله السعيد، وناصر ماهر، ومحمد شحاتة، وترافيس موتيابا، ومصطفى الزناري فوزهم الأول في مباريات القمة بقميص الزمالك كمشاركين في اللقاء.

-تلقى كلا من مصطفى شوبير، ومحمد عبد المنعم، وأحمد نبيل "كوكا"، وعمر كمال، وأنتوني موديست، ورضا سليم، ووسام أبو علي خسارتهم الأولى ضد الزمالك في مباريات القمة كمشاركين في الملعب.