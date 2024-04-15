جوميز: الفوز بالقمة يمنحنا الثقة.. لماذا لم تسألوني عن موتيابا والتغييرات مثل "البطيخة"

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 22:44

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي - الزمالك - سيف الدين الجزيري - جوزيه جوميز

يرى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك أن فوز فريقه في القمة على الأهلي يمنحه دفعة معنوية ويزيد الثقة في اللاعبين.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات متتالية لم يحقق فيها الأبيض أي فوز على الأحمر.

وقال جوميز عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز بالقمة بـ6 نقاط، قدمنا كل طاقتنا في المباراة وهذا الانتصار قد يمنحنا معنى آخر في نهاية الدوري".

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وأضاف "الشوط الأول لعبنا أفضل بكثير وشعرنا أن هدف واحد كافي، ولكن الشوط الثاني الأهلي ظهر بشكل أفضل واستطعنا إيقاف مفاتيح لعب الأهلي في بعض الأوقات، وبعد الفوز الثاني كان لنا عدة فرص لزيادة عدد الأهداف".

وواصل "نحتاج وضع طريقة اللعب الخاصة بنا ومستوى الفريق سيستمر في التحسن مع مرور المباريات، الانتصارات تمنحنا الثقة وتجعل اللاعبين يؤمنون بالجهاز الفني".

وأشار خلال المؤتمر الصحفي: "غيرت حمدي وعبد الله السعيد لأنني شعرت بعد أول 15 دقيقة في الشوط الثاني بوجود اختراق من جبهة عمر جابر وكانت هناك مشكلة، ودفعت بـ سيد عبد الله من أجل مساندة عمرجابر ودخل ناصر ماهر لعمق الملعب، وأعلم أنه في حال عمل تغييرين دفعة واحدة فالأمر بمثابة التحدي، ومن الممكن أن نخسر وسط الملعب ولكني كنت أثق في ثلاثية دونجا وشحاتة وناصر".

وبسؤاله عن مشاركة سيف جعفر رد قائلا: "لماذا لم تسألوني عن موتيابا؟ نفس الأمر كررته مع زياد كمال ومهاب ياسر واليوم مع سيد عبد الله، أعلم جيدا ما يمتلكونه وفي بعض الأحيان اللاعب القادم من مقاعد البدلاء يكون مثل البطيخة تحتاج أن تكتشفه وماذا يمتلك وماذا سيقدم".

واستطرد "أعمل يوميا مع اللاعبين ولا يوجد أي شخص يحتاج لفوز الزمالك مثلي، الفكرة الطبيعة أن نغلق الجبهة اليسرى للأهلي لأنهم كانوا سيتفوقون على عمر جابر والتغييرات كانت مفيدة".

وشرح "بعض الأحيان أرى الصور والفيديوهات الخاصة برد فعلي خلال المباريات، وليس الجماهير أول اللاعبين فقط يمتلكون الإحساس بالمباراة، و وردود أفعالي القوية اليوم أثناء المباراة لأنها لها حسابات خاصة وأننا قادرون على الفوز أمام أي منافس، وفي بعض الأحيان أكون هادئاً وسعيداَ على مقاعد البدلاء مثل هدف ناصر ماهر أمام الاتحاد لأننا تدربنا على هذه اللعبة".

وأتم تصريحاته "الإدارة تدعمنا بكل قوة ونحن نعمل بكل قوة في الملعب من أجل تحقيق الانتصارات".

ثنائية الزمالك سجلها سيف الدين الجزيري، وهدف الأهلي جاء عن طريق أحمد عبد القادر.

وحصل الجزيري على جائزة رجل المباراة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 13 مباراة.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.

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