سيف جعفر: الفوز على الأهلي يعطينا دفعة معنوية للمباريات المقبلة.. والأحق انتصر

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 22:27

كتب : FilGoal

سيف فاروق جعفر - الزمالك

شدد سيف جعفر لاعب الزمالك أن الفوز على الأهلي في الدربي يعطي الفريق دفعة معنوية كبيرة للمباريات المقبلة.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال لاعب الوسط لقناة أون تايم سبورتس 1: "كنا نحتاج للفوز على الأهلي لتحسين موقف الفريق وإسعاد الجماهير".

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وأضاف "الفوز يعطينا دفعة معنوية كبيرة للمباريات المقبلة، نحن على قدر المسؤولية، تبادلنا السيطرة على المباراة مع الأهلي مثل أي لقاء كبير في العالم".

وأنهى حديثه قائلا: "الأحق انتصر في النهاية، وأهدرنا أكثر من فرصة في أخر الدقائق إذ كنا نستطيع زيادة الأهداف".

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات متتالية لم يحقق فيها الأبيض أي فوز على الأحمر.

ثنائية الزمالك سجلها سيف الدين الجزيري، وهدف الأهلي جاء عن طريق أحمد عبد القادر.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 13 مباراة.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.

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