الجزيري: عرفنا كيف نعطل الأهلي.. والفوز بالقمة فرحة لا توصف

شدد سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك على أن فريقه استطاع إيقاف مفاتيح لعب الأهلي خلال مباراة الفريقين ما أدى إلى فوز الفريق الأبيض.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال الجزيري عبر قناة أون تايم سبورتس: "عرفنا كيف نعطل مفاتيح لعب الأهلي ولعبنا على نقاط قوتنا".

وأضاف "المباريات الكبيرة تحتاج إلى التركيز والأهم اللعب كفريق وتقديم كل ما لديك في الملعب لتحقيق الفوز".

وأكمل "نلعب في نادي كبير مثل الزمالك ويجب أن ننافس على كل الجبهات وكل البطولات، سنركز الآن في مباراة الكونفدرالية المقبلة وندخلها بقوة".

وأردف "نحن الآن في مرحلة كل المباريات مهمة، يجب أن نركز ونلعب بحماس حتى نصل إلى أهدافنا".

وأتم تصريحاته "الفوز بالقمة فرحة لا توصف ويصب في مصلحة الفريق".

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات متتالية لم يحقق فيها الأبيض أي فوز على الأحمر.

ثنائية الزمالك سجلها سيف الدين الجزيري، وهدف الأهلي جاء عن طريق أحمد عبد القادر.

وحصل الجزيري على جائزة رجل المباراة.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 13 مباراة.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.