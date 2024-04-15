عمر جابر: الفوز على الأهلي مهم للتقدم في جدول الترتيب

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 22:12

كتب : FilGoal

هدف عمر جابر

عبر عمر جابر لاعب الزمالك عن أهمية فوز فريقه على الأهلي في الدربي للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال الظهير الأيمن لقناة أون تايم سبورتس 1: "من المهم الفوز على منافس لنا في مباراة مؤجلة من أجل التقدم بعض الشيء في جدول الترتيب".

أخبار متعلقة:
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابتي زيزو وفتوح أمام الأهلي اللاعب الـ17.. الجزيري يدون اسمه في قائمة مسجلي الثنائيات للزمالك ضد الأهلي رغم تصميمه على الرحيل.. لابورتا: أشعر أن موقف تشافي من الممكن تغييره ترتيب الدوري الفعلي - فوز الزمالك بالقمة لمصلحة بيراميدز.. وصراع المقاعد القارية

وأضاف "لدينا مباراتين مهمتين في بطولة كأس الكونفدرالية، الأهلي لديه لاعبين جيدين ودائما مباريات القمة بها تفاصيل كثيرة".

وأنهى حديث قائلا: "لا يهمني اللعب على اليمين أو اليسار، أنا أنفذ تعليمات المدرب، أشكر جماهير الزمالك فهم الأعظم في العالم".

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات متتالية لم يحقق فيها الأبيض أي فوز على الأحمر.

ثنائية الزمالك سجلها سيف الدين الجزيري، وهدف الأهلي جاء عن طريق أحمد عبد القادر.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 13 مباراة.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.

الزمالك الأهلي عمر جابر الدوري المصري
نرشح لكم
جوميز: الفوز بالقمة يمنحنا الثقة.. لماذا لم تسألوني عن موتيابا والتغييرات مثل "البطيخة" سيف جعفر: الفوز على الأهلي يعطينا دفعة معنوية للمباريات المقبلة.. والأحق انتصر الجزيري: عرفنا كيف نعطل الأهلي.. والفوز بالقمة فرحة لا توصف طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابتي زيزو وفتوح أمام الأهلي اللاعب الـ17.. الجزيري يدون اسمه في قائمة مسجلي الثنائيات للزمالك ضد الأهلي ترتيب الدوري الفعلي - فوز الزمالك بالقمة لمصلحة بيراميدز.. وصراع المقاعد القارية عبد الله السعيد: أهدي الفوز على الأهلي لجمهور الزمالك حسين لبيب: الفوز على الأهلي مكافأة لجمهور الزمالك.. والدوري في الملعب
أخر الأخبار
جوميز: الفوز بالقمة يمنحنا الثقة.. لماذا لم تسألوني عن موتيابا والتغييرات مثل "البطيخة" 3 دقيقة | الدوري المصري
سيف جعفر: الفوز على الأهلي يعطينا دفعة معنوية للمباريات المقبلة.. والأحق انتصر 20 دقيقة | الدوري المصري
الجزيري: عرفنا كيف نعطل الأهلي.. والفوز بالقمة فرحة لا توصف 27 دقيقة | الدوري المصري
عمر جابر: الفوز على الأهلي مهم للتقدم في جدول الترتيب 35 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابتي زيزو وفتوح أمام الأهلي 39 دقيقة | الدوري المصري
اللاعب الـ17.. الجزيري يدون اسمه في قائمة مسجلي الثنائيات للزمالك ضد الأهلي 42 دقيقة | تقرير في الجول
رغم تصميمه على الرحيل.. لابورتا: أشعر أن موقف تشافي من الممكن تغييره 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
ترتيب الدوري الفعلي - فوز الزمالك بالقمة لمصلحة بيراميدز.. وصراع المقاعد القارية 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي السوبر السعودي - اتحاد جدة (1)-(4) الهلال 2 شيكابالا وشلبي وغيرهم.. في الجول يكشف أسباب 9 غيابات من الزمالك في القمة 3 طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية 4 مؤتمر كولر: سيكون هناك مشكلة أن يفكر لاعب في نفسه.. وأتمنى نهاية هذا الكابوس