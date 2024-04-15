عمر جابر: الفوز على الأهلي مهم للتقدم في جدول الترتيب

عبر عمر جابر لاعب الزمالك عن أهمية فوز فريقه على الأهلي في الدربي للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وقال الظهير الأيمن لقناة أون تايم سبورتس 1: "من المهم الفوز على منافس لنا في مباراة مؤجلة من أجل التقدم بعض الشيء في جدول الترتيب".

وأضاف "لدينا مباراتين مهمتين في بطولة كأس الكونفدرالية، الأهلي لديه لاعبين جيدين ودائما مباريات القمة بها تفاصيل كثيرة".

وأنهى حديث قائلا: "لا يهمني اللعب على اليمين أو اليسار، أنا أنفذ تعليمات المدرب، أشكر جماهير الزمالك فهم الأعظم في العالم".

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات متتالية لم يحقق فيها الأبيض أي فوز على الأحمر.

ثنائية الزمالك سجلها سيف الدين الجزيري، وهدف الأهلي جاء عن طريق أحمد عبد القادر.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 13 مباراة.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.