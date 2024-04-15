طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابتي زيزو وفتوح أمام الأهلي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابتي أحمد زيزو وأحمد فتوح أمام الأهلي.

واضطر جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لاستبدال الثنائي اضطراريا بسبب الإصابة.

وتغلب الزمالك على فريق الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي بالزمالك: "إصابة زيزو أمام الأهلي عبارة عن كدمة قوية في وجه القدم".

وتابع أسامة "سيخضع زيزو لفحوصات طبية للاطمئنان عليه وتحديد حجم الإصابة".

واختتم أسامة تصريحاته "تعرض أحمد فتوح لشد في العضلة الخلفية وكان يرغب في استكمال المباراة لكن تم الاتفاق مع الجهاز الفني على استبداله".

وسقط زيزو في كرة مشتركة مع رامي ربيعة في الدقيقة السادسة ليتوقف الملعب لعلاج اللاعب.

وعقب نزوله إلى الملعب سقط زيزو مجددا بسبب عدم قدرته على الركض مرة أخرى.

ودفع جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بالأوغندي ترافيس موتيابا في الدقيقة 17 بدلا من زيزو.

ودفع جوميز بين شوطي مواجهة الأهلي بمصطفى الزناري بدلا من أحمد فتوح.

وتعرض أحمد فتوح لشد في العضلة الخلفية مما دفع جوميز لاستبداله بين شوطي اللقاء.