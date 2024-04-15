اللاعب الـ17.. الجزيري يدون اسمه في قائمة مسجلي الثنائيات للزمالك ضد الأهلي

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 22:05

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - سيف الدين الجزيري

دون سيف الدين الجزيري المهاجم التونسي لنادي الزمالك اسمه، ضمن قائمة سبق وتألقت أمام الأهلي وسجلت ثنائية في نفس المباراة.

الجزيري سجل هدفا الزمالك ضد الأهلي، ليفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

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وسبق لـ16 لاعبا أن سجلوا للزمالك ثنائيات في شباك الأهلي بمختلف البطولات، ليكون الجزيري هو اللاعب الـ17.

القائمة بدأها مصطفى كامل طه سنة 1930 في نصف نهائي كأس السلطان، وآخرها كان محمود علاء في كأس السوبر المصري سنة 2019، قبل أن يدون الجزيري اسمه اليوم.

مصطفى كامل طه فعل الأمر مرتين وليس مرة واحدة، وهو الشيء ذاته الذي فعله عبد الرحمن فوزي، وعبد الكريم صقر، وباسم مرسي.

في المقابل، تضم القائمة اسم محمود حافظ الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في نهائي كأس مصر سنة 1944، وهي نفس المباراة التي سجل فيها محسن السحيمي هدفين أيضا.

وإليكم قائمة مسجلي الثنائيات للزمالك في القمة تاريخيا.

1-مصطفى كامل طه (مرتان)

2-محمد لطيف

3-عبد الرحمن فوزي (مرتان)

4-عبد الكريم صقر (مرتان)

5-محمود حافظ

6-محسن السحيمي

7-محمود حافظ "هاتريك"

8-أنور البشبيشي

9-شريف الفار

10-علاء الحامولي

11-خليل قدري

12-حمادة إمام

13-حسام حسن

14-حازم إمام

15-باسم مرسي (مرتان)

16-محمود علاء

17-سيف الدين الجزيري

الدوري المصري الزمالك الأهلي سيف الجزيري
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