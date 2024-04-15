رغم تصميمه على الرحيل.. لابورتا: أشعر أن موقف تشافي من الممكن تغييره

يشعر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن من الممكن تغيير رأي تشافي هيرنانيدز المدير الفني للفريق.

وأعلن تشافي من قبل رحيله من الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، وكذلك أظهر تصميم على قراره إذ تحدث عن الأمر في وقت سابق.

وقال لابورتا لقناة Esport3: "أشعر أن الوضع مع تشافي لا يزال مفتوحا ويمكن أن يتغير".

وأتم "سنتحدث سويا مرة أخرى في نهاية الموسم الحالي".

وكشف رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة من قبل أنه لم يستسلم أمام رغبة تشافي في الرحيل عقب انتهاء الموسم الحالي وسيحاول إقناعه بالبقاء.

وقال يوستي للصحفيين قبل مباراة فريقه ضد لاس بالماس: "سأحاول إقناع تشافي بالبقاء لكن هذا قرار شخصي بالنسبة له، لا تزال هناك مباريات متبقية في الدوري ودوري أبطال أوروبا".