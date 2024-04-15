رغم تصميمه على الرحيل.. لابورتا: أشعر أن موقف تشافي من الممكن تغييره

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

تقديم تشافي - خوان لابورتا

يشعر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن من الممكن تغيير رأي تشافي هيرنانيدز المدير الفني للفريق.

وأعلن تشافي من قبل رحيله من الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، وكذلك أظهر تصميم على قراره إذ تحدث عن الأمر في وقت سابق.

وقال لابورتا لقناة Esport3: "أشعر أن الوضع مع تشافي لا يزال مفتوحا ويمكن أن يتغير".

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وأتم "سنتحدث سويا مرة أخرى في نهاية الموسم الحالي".

وكشف رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة من قبل أنه لم يستسلم أمام رغبة تشافي في الرحيل عقب انتهاء الموسم الحالي وسيحاول إقناعه بالبقاء.

وقال يوستي للصحفيين قبل مباراة فريقه ضد لاس بالماس: "سأحاول إقناع تشافي بالبقاء لكن هذا قرار شخصي بالنسبة له، لا تزال هناك مباريات متبقية في الدوري ودوري أبطال أوروبا".

وأضاف "علينا أن نسمح له بالاستمتاع بالمباريات، أتمنى أن يستمر لأننا نتحدث معه عن مشروع طويل الأمد، وليس موسما أو موسمين".

وأكمل "يجب أن نشكر تشافي على ثباته في المراهنة على اللاعبين الشباب من لاماسيا".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون يحملون برشلونة في قلوبهم، هذا أمر نهائي، عندما يريدون أن يكونوا هنا ويعيشوا في برشلونة، فسيكون الأمر أسهل عليهم للبقاء هنا لسنوات عديدة".

تعليق تشافي

تحدث تشافي في في وقت سابق للصحفيين: "استمراري؟ قلت للإدارة إنني ممتن جدا وتوجد علاقة جيدة وصداقة وثقة، لا يوجد تغيير في رأيي بشأن الرحيل".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة ويبتعد بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

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