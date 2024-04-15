ترتيب الدوري الفعلي - فوز الزمالك بالقمة لمصلحة بيراميدز.. وصراع المقاعد القارية

نجح فريق الزمالك في تحقيق انتصاره على الأهلي بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الأهلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة بالتساوي مع الأهلي، وللأحمر مباراة مؤجلتين عن الأبيض.

وجاء انتصار الزمالك لمصلحة بيراميدز المتصدر لترتيب الدوري مؤقتا بعد تحقيق انتصاره على المقاولون العرب.

ويحتاج بيراميدز بذلك نقطتين فقط من أجل حسم تأهله إلى دوري أبطال إفريقيا بغض النظر عن نتائج باقي المؤجلات للفرق الأخرى.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة من 15 مباراة وأقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل إليه مع ختام الدور الأول هو 38 نقطة.

ويعاني ترتيب الدوري الحالي من اختلاف عدد المباريات التي خاضها كل فريق مما لا يمنح ترتيبا حقيقيا.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قد كشف عن اختيار الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بناء على الترتيب مع نهاية الدور الأول (الـ 17 جولة الأولى)، إذا طلب كاف أسماء الفرق في 1 يوليو كما هو المعتاد وقبل ختام الموسم.

الفرق المتنافسة على مقاعد دوري الأبطال والكونفدرالية

- الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة (أقصى عدد ممكن من النقاط 39)

- بيراميدز 32 نقطة من 15 مباراة (أقصى عدد ممكن من النقاط 38)

- الزمالك 21 نقطة من 13 مباراة (أقصى عدد ممكن من النقاط 33)

- الاتحاد 27 نقطة من 16 مباراة (أقصى عدد ممكن من النقاط 30)

- المصري 28 نقطة (أنهى الدور الأول)

- إنبي 28 نقطة (أنهى الدور الأول)

المباريات المؤجلة

وصل فريقا إنبي والمصري إلى النقطة 28 بعد إنهاء مبارياتهما في الدور الأول.

وينتظر الثنائي لعب كل من الأهلي والزمالك وبيراميدز والاتحاد لمبارياتهم المؤجلة من أجل حسم مقاعد التأهل لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

- الأهلي (6 مباريات متبقية)

تجمد رصيد الأهلي عند 21 نقطة ويتبقى له 6 مباريات في الدور الأول، ليصبح أقصى عدد من النقاط يمكن للأهلي الوصول إليه هو 39 نقطة.

يلعب الأهلي أمام الاتحاد السكندري يوم 7 مايو المقبل ثم يواجه فاركو يوم 14 يونيو، أما المؤجلة الثالثة فستكون أمام الداخلية يوم 21 يونيو.

ويلعب الأهلي في شهر يوليو مباراتين مؤجلتين الأولى أمام طلائع الجيش يوم 1 يوليو بينما يختتم مؤجلاته بمواجهة بيراميدز يوم 12 يوليو.

ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أمام مودرن فيوتشر ولم تعلن رابطة الأندية عن موعدها حتى الآن.

- الزمالك (4 مباريات متبقية)

رفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة ويتبقى له 4 مباريات في الدور الأول، ليصبح أقصى عدد من النقاط يمكن للأبيض الوصول إليه هو 33 نقطة.

ويلعب الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا يوم 14 يونيو ثم فاركو يوم 21 من الشهر نفسه ويختتم مؤجلاته يوم 11 يوليو بمواجهة طلائع الجيش.

ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة أمام بلدية المحلة، لم تعلن رابطة الأندية عن موعدها حتى الآن.

- بيراميدز (مباراتان)

رفع بيراميدز رصيده إلى 32 نقطة ويتبقى له مباراتان في الدور الأول، ليصبح أقصى عدد من النقاط يمكنه الوصول إليه هو 38 نقطة.

ويلعب بيراميدز أمام سموحة يوم 13 يونيو بينما المؤجلة الأخرى ستكون أمام الأهلي يوم 12 يوليو.

ويحتاج بيراميدز إلى نقطتين فقط من أجل حسم تأهله إلى دوري أبطال إفريقيا.

- الاتحاد السكندري (مباراة واحدة)

رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 27 نقطة قبل مباراة وحيدة من ختام الدور الأول، ويصبح أقصى عدد نقاط يمكن أن يصل إليه هو 30 نقطة.

ويلعب الاتحاد مباراته المؤجلة الوحيدة أمام الأهلي يوم 7 مايو المقبل.

ويستعرض FilGoal.com الترتيب الفعلي لجدول الدوري عن طريق فقد النقاط لكل فريق حتى الآن:

1- الأهلي 12 نقطة (متبقي له 6 مباريات)

2- بيراميدز 13 نقطة (متبقي له 3 مباريات)

3- الزمالك 18 نقطة (متبقي له 4 مباريات)

4- الاتحاد 21 نقطة (متبقي له مباراة)

5- المصري 23 نقطة (أنهى الدور الأول)

5- إنبي 23 نقطة (أنهى الدور الأول)

7- فيوتشر 24 نقطة (متبقي له مباراتان)

7- الجيش 24 نقطة (متبقي له مباراتان)

9- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة (متبقي له مباراة)

10- الجونة 26 نقطة (متبقي له مباراة)

10- سموحة 26 نقطة (متبقي له مباراة)

12- زد 27 نقطة (أنهى الدور الأول)

13- بلدية المحلة 32 نقطة (متبقي له مباراة)

14- الإسماعيلي 33 نقطة (أنهى الدور الأول)

14- فاركو 33 نقطة (متبقي له مباراتان)

14- البنك الأهلي 33 نقطة (أنهى الدور الأول)

17- المقاولون العرب 36 نقطة (متبقي له مباراة)

18- الداخلية 39 نقطة (متبقي له مباراة)