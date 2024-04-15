عبد الله السعيد: أهدي الفوز على الأهلي لجمهور الزمالك

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - عبد الله السعيد

أهدى عبد الله السعيد لاعب الزمالك الفوز على الأهلي في الدوري لجمهور فريقه.

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وشارك السعيد لأول مرة مع الزمالك ضد الأهلي بعد انضمامه للقلعة البيضاء في يناير الماضي قادما من بيراميدز.

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وقال السعيد عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "وجود الجمهور كان مهم جدا ونهديهم الفوز على الأهلي".

وأضاف "المباراة كانت صعبة وكان من المهم الفوز بالنسبة لنا لنعود للمنافسة على الدوري".

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات متتالية لم يحقق فيها الأبيض أي فوز على الأحمر.

ثنائية الزمالك سجلها سيف الدين الجزيري، وهدف الأهلي جاء عن طريق أحمد عبد القادر.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 13 مباراة.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.

الأهلي الزمالك عبد الله السعيد
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