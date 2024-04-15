حسين لبيب: الفوز على الأهلي مكافأة لجمهور الزمالك.. والدوري في الملعب

عبر حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن سعادته بالفوز على الأهلي في قمة الدوري.

وقال لبيب عبر قناة أون تايم سبورتس: "نستحق الفوز بالقمة والانتصار على الأهلي مكافأة لجمهور الزمالك".

وأضاف "الفوز على الأهلي أعاد الثقة في اللاعبين والجهاز الفني الذي واجه ظروفا صعبة في المباراة بإصابة زيزو ثم فتوح".

وواصل "جوزيه جوميز قدم مباراة كبيرة رفقة اللاعبين، والزمالك يستحق الفوز من الشوط الأول وكنا الأفضل في معظم أوقات المباراة وكنت متفائل بالانتصار".

وأردف "سيف الجزيري يستحق كل التقدير ومعه باقي زملائه الذين أسعدوا جمهور الزمالك".

وأتم تصريحاته "الدوري لا يزال به الكثير من المؤجلات والمنافسة طويلة ومستمرة في الملعب".

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات متتالية لم يحقق فيها الأبيض أي فوز على الأحمر.

ثنائية الزمالك سجلها سيف الدين الجزيري، وهدف الأهلي جاء عن طريق أحمد عبد القادر.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 13 مباراة.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.