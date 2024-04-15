حصل على جائزة رجل المباراة.. ماذا قدم الجزيري في الدربي

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 21:35

كتب : محمد رؤوف

الأهلي - الزمالك - سيف الدين الجزيري

وفاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

وسجل المهاجم التونسي ثنائية الزمالك في الدربي.

أرقام الجزيري في القمة:

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الأهداف: 2

تسديدات على المرمى: 3

مراوغات ناجحة: 1 من 2

إهدار فرص محققة للتهديف: 1

لمس الكرة: 36

تمريرات مفتاحية: 2

الفوز هو الأول للزمالك على الأهلي في الدوري بمباريات الدور الأول منذ 21 عاما، وتحديدا منذ 21 نوفمبر 2003.

وقتها، فاز الزمالك على الأهلي بهدف جمال حمزة في الدور الأول من موسم 2003/2004، والذي حسب الأبيض لقب الدوري فيه.

وخلال تلك الفترة، فاز الزمالك ثلاث مرات على الأهلي في بطولة الدوري، أعوام 2007، و2018، و2020.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة، وبنفس رصيد الأهلي صاحب المركز التاسع، لكن الأحمر خاض مباراتين أقل.

الأهلي الزمالك الدوري المصري سيف الدين الجزيري
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