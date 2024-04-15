الأول منذ 21 عاما في الدور الأول.. الجزيري يعيد الانتصارات للزمالك ضد الأهلي

بعد 21 عاما من الغياب، عادت الانتصارات للزمالك في مباريات القمة خلال الدور الأول من الدوري المصري.

فاز الزمالك على الأهلي بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري المصري.

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الفوز هو الأول للزمالك على الأهلي في الدوري بمباريات الدور الأول منذ 21 عاما، وتحديدا منذ 21 نوفمبر 2003.

وقتها، فاز الزمالك على الأهلي بهدف جمال حمزة في الدور الأول من موسم 2003/2004، والذي حسب الأبيض لقب الدوري فيه.

وخلال تلك الفترة، فاز الزمالك ثلاث مرات على الأهلي في بطولة الدوري، أعوام 2007، و2018، و2020.

ومنذ 2020، لعب الفريقان 6 مباريات في بطولة الدوري، فاز الأهلي في أربع مباريات منهم، وتعادلا في مباراتين.

وسجل سيف الدين الجزيري هدفا الزمالك خلال اللقاء، فيما سجل أحمد عبد القادر هدف الأهلي الوحيد.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة، وبنفس رصيد الأهلي صاحب المركز التاسع، لكن الأحمر خاض مباراتين أقل.