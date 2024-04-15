انتصار غائب منذ 21 عاما.. ثنائية الجزيري تقود الزمالك للفوز على الأهلي في الدوري

فاز الزمالك على الأهلي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة للدوري المصري، والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وحقق الزمالك الفوز على الأهلي لأول مرة في الدوري بعد 6 مباريات متتالية لم يحقق فيها الأبيض أي فوز على الأحمر.

وكان آخر فوز للزمالك على الأهلي في الدوري في الدور الثاني من موسم 2019-2020 بنتيجة 3-1، وبتاريخ 22 أغسطس 2020.

بينما آخر فوز حققه الزمالك على الأهلي في الدور الأول من الدوري كان قبل 21 عاما، بالتحديد في موسم 2003-2004 أي منذ 20 موسما، بهدف دون رد.

ثنائية الزمالك سجلها سيف الدين الجزيري، وهدف الأهلي جاء عن طريق أحمد عبد القادر.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 21 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 13 مباراة.

وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمحاولة من الأهلي بعد عرضية من طاهر من ناحية اليسار قابلها عمر كمال بضربة رأسية لكن الكرة مرت بعيدا عن المرمى.

وانفرد زيزو بالمرمى بعد استغلال خطأ مصطفى شوبير في إبعاد الكرة بعد انفراد من الجزيري، ليسقط زيزو ويهدر فرصة محققة للزمالك في الدقيقة 6.

واستمرت زيزو ساقطا على الأرض وتلقى العلاج قبل أن يقوم ويكمل اللعب.

وسقط زيزو مرة أخرى في الدقيقة 11 وطالب بالتغيير وبالفعل غادر الملعب في الدقيقة 17 وشارك بدلا منه ترافيس موتيابا.

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أخطاء متكررة من دفاع الأهلي.. وزيزو يهدر فرصة التقدم للزمالك 🔥🔥 pic.twitter.com/CTh7CslF0l — OnTime Sports (@ONTimeSports) April 15, 2024

وتلقى كريم وليد لاعب الأهلي بطاقة صفراء في الدقيقة 21 بعد تدخل قوي مع ناصر ماهر.

وأرسل علي معلول عرضية أبعدها محمد عواد قبل أن تصل إلى موديست.

وحصل موتيابا على خطأ من أمام منطقة الجزاء بعد تدخل من أحمد نبيل "كوكا".

وفي الدقيقة 44 نجح الزمالك في إحراز الهدف الأول عن طريق سيف الدين الجزيري.

وجاء الهدف بعد تمريرة من ناصر ماهر وضعت الجزيري في مواجهة مرمى الأهلي ليسدد ويتصدى له مصطفى شوبير وتعود له الكرة ليضعها في الشباك الحمراء.

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وينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني أجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول عمرو السولية ورضا سليم ووسام أبو علي بدلا من كريم وليد وطاهر محمد وأنتوني موديست.

كما شارك مصطفى الزناري في الزمالك بدلا من أحمد فتوح الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وسدد عمرو السولية كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني مرت جوار قائم محمد عواد.

ونشبت مشادة بين محمد عبد المنعم وسيف الجزيري انتهت بحصول مدافع الأهلي على بطاقة صفراء.

واستغل سيف الجزيري إبعاد خاطئ من عبد المنعم للكرة لينطلق داخل منطقة الجزاء ويحصل على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل رامي ربيعة.

وتوقف اللعب وخرج إبراهيم نور الدين لمراجعة اللعبة في الفيديو، ليعود ويلغي ركلة الجزاء بعد تبين عدم وجود خطأ من ربيعة وإبعاده للكرة أولا.

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وضغط الأهلي بقوة في محاولة لإحراز التعادل ولكن كانت هجمات الأحمر دون خطورة حقيقية.

وأجرى الزمالك تبديل مزدوج في الدقيقة 65 بنزول محمد شحاتة وسيد عبد الله بدلا من أحمد حمدي وعبد الله السعيد.

وأخيرا أسفر ضغط الأهلي عن هدف التعادل في الدقيقة 74 عن طريق البديل أحمد عبد القادر.

وجاء الهدف بعد انطلاقة من رضا سليم من ناحية اليمين وعرضية قابلها عبد القادر بتسديدة مباشرة سكنت شباك محمد عواد حارس الزمالك.

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وعقب الهدف واصل الأهلي الضغط ووصلت الكرة إلى وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء ليمر ويسدد كرة اصطدمت في الدفاع.

ومرة أخرى وصلت الكرة إلى أحمد عبد القادر داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أمسك بها محمد عواد بسهولة.

وشارك سيف جفعر بدلا من ناصر ماهر في آخر تبديلات الزمالك في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 87 نجح سيف الجزيري في تسجيل الهدف الثاني للزمالك بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء بتسديدة سكنت شباك مصطفى شوبير.

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وعقب الهدف أجرى الأهلي آخر التبديلات بنزول كهربا بدلا من أحمد نبيل "كوكا".

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الزمالك بثنائية مقابل هدف.

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