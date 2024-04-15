المساهمة الأولى.. عبد القادر يفتتح سجله التهديفي أمام الزمالك

افتتح أحمد عبد القادر سجله التهديفي أمام الزمالك خلال مشاركته السادسة ضد الأبيض.

ويلعب عبد القادر مباراة القمة الخامسة في مسيرته، وكان قد سبق له ولعب أمام الزمالك مباراة واحدة بقميص سموحة.

وسجل عبد القادر هدف التعادل للأهلي أمام الزمالك في الدقيقة 73 عقب مشاركته بثلاث دقائق فقط.

ويشارك لاعب الأهلي أمام الزمالك للمرة الرابعة في الدوري بينما سبق له اللعب أمام الأبيض مباراة في السوبر المصري وأخرى بالكأس.

وافتتح الزمالك التسجيل مع نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45 عن طريق سيف الجزيري.

ويستضيف الزمالك فريق الأهلي على استاد القاهرة بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد واجه الزمالك الشهر الماضي في نهائي كأس مصر.

وتوج الاحمر باللقب بعد الفوز على الزمالك وقتها بهدفين دون مقابل.