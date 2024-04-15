انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (6)-(0) إيفرتون.. اكتساح البلوز

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

كول بالمر - مانشستر يونايتد وتشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد منافسه إيفرتون في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 بـ27 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 90: جووووول ألفي جيلكريست يضيف الهدف السادس بعد متابعة رائعة من تصدي بيكفورد

ق 63: جوووول بالمر من ركلة جزاء.

ق 61: ركلة جزاء لتشيلسي عن طريق نوني مادويكي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووول جاكسون بعد تسلمه الكرة بشكل رائع داخل منطقة الجزاء ثم سدد مباشرة في المرمى.

ق 30: جووووول الهاتريك من بالمر بعد خطأ فادح من بيكفورد في التمرير وهو خارج المرمى ليسددها بالمر مباشرة في المرمى.

ق 18: جوووول آخر من بالمر بعد متابعة رائعة لتصدي بيكفورد حارس مرمى إيفرتون ليضع الهدف الثاني برأسية.

ق 12: جوووول رائع من كول بالمر بعدما مر الكرة من بين قدمي مدافع إيفرتون وتبادل تمرير الكرة مع نيكولاس جاكسون ثم سدد من خارج منطقة الجزاء وسكنت الكرة الشباك.

بداية المباراة

تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي كول بالمر
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