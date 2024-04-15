تبديل اضطراري جديد.. استبدال فتوح بين شوطي مواجهة القمة

اضطر جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك لإجراء ثاني تبديلاته الاضطرارية.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

ودفع جوميز بين شوطي مواجهة الأهلي بمصطفى الزناري بدلا من أحمد فتوح.

وتعرض أحمد فتوح لشد في العضلة الخلفية مما دفع جوميز لاستبداله بين شوطي اللقاء.

وشهدت الربع ساعة الأولى تبديل اضطراري بخروج أحمد زيزو للإصابة في الكاحل ومشاركة ترافيس موتيابا بدلا منه.

ويستضيف الزمالك فريق الأهلي على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وسقط زيزو في كرة مشتركة مع رامي ربيعة في الدقيقة السادسة ليتوقف الملعب لعلاج اللاعب.

وعقب نزوله إلى الملعب سقط زيزو مجددا بسبب عدم قدرته على الركض مرة أخرى.

وافتتح سيف الجزيري مهاجم الزمالك سجله التهديفي في شباك الأهلي بمباريات القمة.

وسجل الجزيري هدف المباراة الأول في الدقيقة 45 بعد بينية رائعة من ناصر ماهر.

وسدد الجزيري الكرة التي تصدى لها مصطفى شوبير في البداية ثم تابعها مجددا داخل شباك الأهلي.

ويلعب الجزيري مباراة القمة الثامنة في مسيرته وافتتح أهدافه لأول مرة في الدربي، لكنه ساهم في ستة أهداف بتسجيل ثلاثة وصناعة مثلهم مع مختلف الفرق التي مثلها.