تشكيل تشيلسي – جاكسون في الهجوم ضد إيفرتون
الإثنين، 15 أبريل 2024 - 20:11
كتب : FilGoal
أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ تشيلسي تشكيل فريقه ضد منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
كول بالمر
النادي : تشيلسي
ويدفع المدير الفني الأرجنتيني بالقوة الهجومية بقيادة كول بالمر وميخايلو مودريك ونوني مادويكي خلف المهاجم الصريح نيكولاس جاكسون.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش
خط الدفاع: مالو جوستو – تريفو تشالوبه – تياجو سيلفا – مارك كوكوريا
خط الوسط: مويسيس كايسيدو – كونور جالاجير
أمامهما: كول بالمر – نوني مادويكي – ميخايلو مودريك
خط الهجوم: نيكولاس جاكسون
ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 بـ27 نقطة.
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