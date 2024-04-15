تشكيل تشيلسي – جاكسون في الهجوم ضد إيفرتون

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لـ تشيلسي تشكيل فريقه ضد منافسه إيفرتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويدفع المدير الفني الأرجنتيني بالقوة الهجومية بقيادة كول بالمر وميخايلو مودريك ونوني مادويكي خلف المهاجم الصريح نيكولاس جاكسون.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو – تريفو تشالوبه – تياجو سيلفا – مارك كوكوريا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – كونور جالاجير

أمامهما: كول بالمر – نوني مادويكي – ميخايلو مودريك

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الـ16 بـ27 نقطة.