انتهت كرة يد - الأهلي (38)-(21) بي إم سي الكونغولي.. دربي في النهائي

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 19:28

كتب : FilGoal

فريق الأهلي - كرة يد

يلعب فريق رجال الأهلي لكرة اليد أمام بي إم سي الكونغولي في نصف نهائي السوبر الإفريقي.

وينتظر الزمالك الفائز من تلك المباراة لمواجهته غدا الثلاثاء في المباراة النهائية.

لمشاهدة المباراة من هنا

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نهاية المبارةا بتأهل الأهلي لمواجهة الزمالك

ق26 تقدم مستمر والنتيجة 36-20

ق16 تقدم الأهلي بنتيجة 25-16

الشوط الثاني

ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 17-9

ق20 تقدم الأهلي بنتيجة 12-4

انطلاق المباراة

كرة يد الأهلي السوبر الإفريقي
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