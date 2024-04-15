القمة الثانية على التوالي.. إصابة زيزو في الكاحل واستبداله اضطراريا

الإثنين، 15 أبريل 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك ضد المقاولون

تعرض أحمد سيد زيزو للإصابة مجددا في الكاحل ليتم استبداله اضطراريا خلال مواجهة الأهلي.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

ويستضيف الزمالك فريق الأهلي على استاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري.

وكان زيزو قد تعرض لإصابة خلال مواجهة القمة الأخيرة في نهائي الكأس وتم استبداله اضطراريا.

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وسقط زيزو في كرة مشتركة مع رامي ربيعة في الدقيقة السادسة ليتوقف الملعب لعلاج اللاعب.

وعقب نزوله إلى الملعب سقط زيزو مجددا بسبب عدم قدرته على الركض مرة أخرى.

ودفع جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بالأوغندي ترافيس موتيابا في الدقيقة 17 بدلا من زيزو.

وكان زيزو قد تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل خلال مواجهة الأهلي في كأس مصر.

وغاب زيزو بعد إصابته أمام الأهلي في كأس مصر عن مواجهة الجونة في الدوري والتوقف الدولي مع منتخب مصر.

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